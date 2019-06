MotoGP Olanda, Dovizioso: "Inizio positivo, siamo veloci"

28/06/2019

Andrea Dovizioso è apparso piuttosto soddisfatto dopo i primi due turni di libere del GP d'Olanda, chiusi con il 4° tempo e mettendo in mostra un ottimo passo gara: "Sono abbastanza soddisfatto di questa prima giornata, perché siamo migliorati leggermente rispetto al 2018, anche se già allora eravamo competitivi e costantemente tra i primi. Siamo veloci , anche se perdiamo ancora qualcosa nei cambi di direzione e nei curvoni veloci riusciamo sempre a fare dei buoni tempi. Sicuramente siamo partiti con il piede giusto, ma è ancora presto per fare dei pronostici. Lo scorso anno il consumo delle gomme ha fatto la differenza in gara e ci concentreremo soprattutto su questo: siamo competitivi ma dobbiamo migliorare ancora".

Carico anche il suo compagno di team, Danilo Petrucci, reduce da tre podi consecutivi: "Sono contento della nostra prestazione, perché oggi siamo stati veloci fin dalle prime uscite del mattino. Purtroppo non sono riuscito a fare un giro perfetto, ma era più importante lavorare in funzione della gara e capire quali gomme utilizzare domenica. C’è ancora del lavoro da fare perché anche i nostri avversari sono competitivi, ma siamo lì tra i primi e pronti a dare battaglia. Abbiamo ancora margini di miglioramento dal punto di vista della ciclistica e dell’elettronica, ma stiamo già utilizzando delle soluzioni provate negli ultimi test e questo mi rende fiducioso. Il nostro obiettivo per la gara resta quello di lottare per il podio".





Marc Marquez ha parlato prima di tutto dell'infortunio in cui è incorso il suo compagno di team, che non correrà con lui domenica: "Ovviamente ho scoperto cos'è successo solo dopo la FP2, fino ad allora non sapevo di questa frattura vertebrale. È un peccato per Jorge, ma anche per la squadra. Ha avuto molti problemi in questa stagione e ora è di nuovo infortunato. Sembra che ogni volta che spinge più forte con la Honda vada a terra e questo è certamente difficile da capire per lui. Penso però che Honda stia facendo di tutto per aiutarlo. Mi dispiace per lui ovviamente, ma io devo pensare ad ottenere il massimo dalla mia squadra e dal mio campionato. Questo tipo di problemi comunque dimostrano che non abbiamo la moto più semplice da guidare e nonostante questo siamo in vetta alla classifica".



Sul weekend olandese, Marc ha le idee chiare: "È stato un venerdì normale. Ho lavorato sul mio passo gara e ho analizzato quali gomme potessero essere adatte per domenica. Ho preferito conservare le soft, sapendo che potevo scivolare fuori dalla top 10, ma per ora sono qualificato per il Q2, quindi continueremo a lavorare per migliorare il set-up. I miei rivali? Siamo in una situazione simile a quella di Montmeló. Quattro o cinque piloti hanno un ritmo molto simile, quindi ora servono i dettagli. Credo ci manchino uno o due decimi al giro, fatichiamo un po' nelle curve più veloci".