MotoGP Germania, spavento per Bagnaia: in ospedale per accertamenti, è stato dichiarato "fit"

05/07/2019

Francesco Bagnaia è stato portato all'ospedale di Chemnitz per effettuare alcuni controlli precauzionali dopo una botta al collo rimediata in FP1, ma è stato dichiarato "fit" e potrà tornare in sella al Sachsenring per le sessioni del sabato. Il torinese del team Pramac era scivolato alla curva 8, ma si era rialzato sulle sue gambe ed era tornato ai box senza conseguenze apparenti, salvo poi lamentare un forte dolore: "Ha dato una grande insaccata con il collo cadendo nella ghiaia - ha spiegato il team manager Francesco Guidotti - Non sembrava nulla di grave, ma quando i muscoli si sono raffreddati ha cominciato ad avvertire forte dolore, mal di testa e faticava a muovere il collo. Ha fatto tutte le radiografie del caso qui al circuito, ma per sicurezza e per tranquillità abbiamo deciso di portarlo all'ospedale più vicino per una TAC. Ha saltato le Libere 2, ma non era comunque in condizione di risalire sulla moto".