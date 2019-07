MotoGP Germania, Quartararo spaventa Marquez nelle Libere 1

05/07/2019 di DANIELE PEZZINI

Il pilota nizzardo continua a fare sul serio e parte forte anche sui saliscendi del Sachsenring. Quartararo, reduce da due pole e due podi consecutivi, si è tolto la soddisfazione di dettare il passo in FP1 battendo il "padrone di casa" Marquez, che su questa pista centra l'accoppiata pole-vittoria ormai da 9 anni consecutivi (6 volte in MotoGP, 2 in Moto2, 1 in 125). Va detto che, come d'abitudine, lo spagnolo ha stampato il giro buono a inizio turno, dopo appena 7 tornate, mentre il francese si è migliorato nel finale, anche se nessuno ha tentato un vero e proprio time attack con gomma morbida al posteriore.



I big si sono comunque marcati stretti, seppure con distacchi abbastanza pesanti dalla coppia di testa. Il primo degli inseguitori è Valentino, arrivato in Germania a caccia di riscatto dopo tre ritiri consecutivi e apparso subito a suo agio. Un segnale importante dopo il weekend da incubo vissuto ad Assen. Alle sue spalle di pochissimo si è piazzata la Suzuki di Rins (+ 0''577), reduce anche lui da una caduta che gli è valsa il primo "zero" stagionale, mentre in quinta piazza ha chiuso l'altra M1 di Vinales (+ 0''861). Il trionfatore della tappa olandese si è concentrato soprattutto sul ritmo gara, portando avanti le stesse gomme fino alla fine del turno.



Inizio un po' in salita per le Ducati: Dovizioso (attualmente 2° nel Mondiale a - 44) ha lavorato molto sul set up, ma non è riuscito ad abbassare il tempo di inizio sessione e ha chiuso a quasi 9 decimi di distacco dalla vetta; Petrucci, fresco di rinnovo di contratto, ha invece finito il turno in quindicesima posizione, con un ritardo pesante (+ 1''176). In top 10 al momento si ritrovano così Miller con la prima Ducati Pramac (7° a + 0''975), un Iannone ancora in crescita con l'Aprilia (8° a + 1''007), Nakagami e Crutchlow con le due Honda LCR (rispettivamente 8° e 9° a + 1''025 e + 1''049). Tredicesimo tempo per Morbidelli, diciottesimo per Bagnaia. Lontanissimo anche il sostituto di Jorge Lorenzo, Stefan Bradl, solamente 17°.