MotoGP Francia, Quartararo mette in riga i big nelle Libere 1

17/05/2019 di DANIELE PEZZINI

Il francesino sembra averci preso gusto. Dopo la splendida pole di Jerez (a cui ha fatto seguito uno sfortunatissimo ritiro in gara), Quartararo si è tolto la soddisfazione di mettere il suo nome in cima alla classifica della FP1 nel weekend del GP di casa, regolando tutti i top rider. Alle sue spalle si sono piazzate le due Ducati ufficiali, che hanno mostrato da subito un buon feeling con le curve del "Bugatti". Per Petrucci, e soprattutto per Dovizioso, un buon segnale in vista di un fine settimana cruciale, nel quale si attende una riscossa dopo un paio di gare piuttosto anonime.



A Le Mans, in ogni caso, la battaglia sembra davvero apertissima, visto che il quarto e quinto tempo di mattinata lo hanno ottenuto rispettivamente Vinales (+ 0''217) e Marquez (+ 0''247), seguiti a ruota dalla sorprendente KTM di Espargaro (+ 0''251) e dalla Ducati Pramac di Miller (+ 0''252). Sette piloti in due decimi e mezzo. Va sottolineato comunque che Maverick e Marc non hanno montato la gomma soft nuova nel finale, scegliendo quindi di non lanciarsi in un vero e proprio time attack e concentrandosi esclusivamente sul passo, per altro già ottimo per entrambi.



In top 10, quindi momentaneamente qualificati al Q2, anche Mir con la prima delle Suzuki, Zarco con l'altra KTM e Valentino Rossi. Per il Dottore è stato un turno piuttosto travagliato, visto che all'inizio del secondo run la sua M1 ha incredibilmente perso la catena, costringendolo a rientrare ai box con lo scooter e scendere in pista con la moto di riserva. Nonostante il tempo perso è comuque riuscito a strappare un decimo tempo prezioso, visto il meteo sempre incerto del nord della Francia.



Per il momento costretti al Q1 Morbidelli (12° con l'altra Yamaha Petronas), Bagnaia (13° con l'altra Ducati Pramac) e le due Aprilia di Espargaro (16°) e Iannone (19°, reduce dall'infortunio di Jerez). In difficoltà anche Jorge Lorenzo, solamente 14° e vittima di una caduta a inizio turno.