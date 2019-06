MotoGP Catalogna, Lorenzo: "Dispiaciutissimo, avrei voluto cadere solo io"

16/06/2019

Jorge Lorenzo si presenta ai microfoni a testa bassa, dopo l'incredibile caduta di Barcellona che è costata la gara a lui, ma anche a Rossi, Dovizioso e Vinales: "Ho fatto una grande partenza, recuperando parecchie posizioni. Ho visto che riuscivo a staccare molto forte e ho messo nel mirino Vinales. Sono entrato per sorpassarlo, ma la curva era molto lunga e per non toccare Dovi ho dovuto frenare un po' più forte e a quel punto ho perso l'anteriore. È stato un errore, ho rovinato la mia gara, ma la cosa che mi dispiace di più è che ho rovinato anche quella degli altri. Avrei voluto cadere solo io. Sono davvero dispiaciuto".