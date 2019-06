MotoGP Barcellona: Marquez teme le Ducati, Dovizioso lo avverte

13/06/2019

La MotoGP riparte da Barcellona e Marc Marquez correrà in casa da leader mondiale, ma ammette di temere la Ducati: "Qui loro sono sempre veloci e ora sono entrambi rivali per il titolo". Dovizioso non si nasconde: "Siamo messi bene, ma devo vincere qualche gara. Marc anche nelle giornate difficili va sempre a podio". Petrucci: "Dopo la vittoria sono più tranquillo, ora voglio sia la prima di tante. Ordini di scuderia? Non ce ne saranno".