Ktm mette in vendita le sue MotoGP a 250mila euro

29/11/2018

Possedere una MotoGP, magari non solo da tenere in salotto, ma soprattutto da poter scatenare in pista, è il sogno di tutti gli appassionati. Un sogno che negli ultimi tempi sta diventando un po' più realtà. Anche grazie alla Ktm, che ha deciso di mettere in vendita due delle sue RC16 usate dalla squadra ufficiale, capace di salire per la prima volta sul podio a Valencia grazie a Pol Espargaro. Nel pacchetto sono previsti anche diversi "gadget": la tenuta da gara del pilota spagnolo, il suo casco autografato, la possibilità di assistere a un GP di proprio gradimento con trattamento da VIP, e l'abbigliamento completo marchiato Red Bull Ktm. Il prezzo? Tutto questo sarà vostro per la "modica" cifra di 250mila euro. Vi sembra tanto? Può essere, ma intanto fareste meglio a scrivere all'indirizzo email rc16@ktm.com per non farvi scappare l'occasione...