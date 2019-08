MotoGP, Zarco e la Ktm annunciano il divorzio e accendono il mercato

ANNUNCIO UFFICIALE

Durerà una sola stagione il matrimonio tra Johann Zarco e la Ktm in MotoGP. Il francese due volte campione della Moto2, infatti, ha deciso di comune accordo con il team austriaco di rescindere il suo contratto biennale al termine di questo disastroso campionato. Troppe le difficoltà incontrate da Zarco nei primi mesi della sua nuova avventura L'annuncio ufficiale è arrivato all'indomani della gara di Spielberg, che ha visto Zarco, mai troppo tenero nei riguardi della sua RC16, chiudere al 12° posto alle spalle anche del rookie Oliveira sulla moto gemella del team Tech3. Dovi fa il diavolo in Austria











"È stata una decisione difficile da prendere, ho la possibilità di fare il miglior lavoro al mondo e voglio farlo con il sorriso, gareggiando per un piazzamento sul podio. Come professionista rimango concentrato per il resto della stagione 2019: voglio dare il massimo e cercare di migliorare ancora"., le parole del pilota di Cannes.

A questo punto è caccia al pilota che nel 2020 dovrà sostituirlo in Ktm e tra i nomi che si sono fatti è spuntato anche quello di Jack Miller, finito nel calderone dell'affare Lorenzo-Ducati Pramac nonostante il patron Campinoti in Austria si sia affrettato a dire che l'australiano rimarrà con il team satellite di Borgo Panigale. Così si complica anche il futuro dello stesso Zarco, che avrebbe potuto andare alla Honda al posto di Lorenzo se Jorge fosse tornato in Ducati e Miller avesse accettato le avance della Ktm.

