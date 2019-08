MotoGP Austria, prova di forza della Ducati di Dovizioso

di

DANIELE PEZZINI

Andrea Dovizioso ha vinto il GP d'Austria e ritrovato un successo che gli mancava ormai dalla prima gara stagionale. Il forlivese della Ducati ha compiuto un vero e proprio capolavoro, tenendo il ritmo di Marquez e infilandolo con un sorpasso strepitoso all'ultima curva. Terzo posto per un ottimo Quartararo con la Yamaha Petronas, ai piedi del podio invece Valentino Rossi. Marquez resta saldamente leader del Mondiale, a + 58 su Dovizioso. Dovi fa il diavolo in Austria











Il circuito di Spielberg continua ad essere terra di dominio Ducati. Il trionfo, questa volta, è stato però tutto di Dovizioso, fenomenale nel reggere il passo indiavolato di Marquez per l'intera gara, infastidirlo ad ogni staccata e poi infilarlo quando sembrava impossibile, uscendo fortissimo dalla curva 9 e poi beffandolo alla 10, quella prima del traguardo, in un ultimo giro da brividi. Il Mondiale resta un'utopia, perché il vantaggio che Marc è stato capace di costruirsi fin qui appare ancora incolmabile, ma per la Rossa di Borgo Panigale si è trattato di un'importantissima prova di forza. Peccato per l'altra Desmosedici ufficiale di Petrucci, che ha chiuso 9° al termine di un weekend da dimenticare, finendo anche alle spalle di due rookie di lusso come Francesco Bagnaia (7° con la Ducati Pramac) e Miguel Oliveira (8° con la KTM Tech 3), entrambi al miglior risultato stagionale.



È stata una gara tutto sommato positiva per le Yamaha, che arrivavano in Austria convinte di dover soffrire molto per la differenza di motore con Honda e Ducati: Quartararo è partito fortissimo dalla seconda casella, ma è stato presto risucchiato alle spalle della coppia di testa, riuscendo comunque a difendere il terzo gradino del podio e, soprattutto, regolando entrambe le M1 ufficiali. Un risultato strepitoso, soprattutto considerando il 10° posto del compagno di team Morbidelli. Valentino Rossi ha chiuso al 4° posto, tenendo a bada nel finale Vinales e la Suzuki di Rins. Per il Dottore si tratta del miglior risultato dal podio di Austin, ma la buona competitività di inizio stagione continua a essere un lontano ricordo.

