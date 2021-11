MotoGP Valencia: tripletta da sogno per Ducati, la pole va a Martìn

MOTOGP VALENCIA

Il pilota spagnolo apre la prima fila tutta Ducati in compagnia di Bagnaia e Miller, Rossi parte dalla decima casella

di

LUCA BUCCERI

Jorge Martìn conquista la pole del GP di Valencia, ultima tappa stagionale della MotoGP. Tris di Ducati in prima fila, con lo spagnolo del team Pramac che parte davanti alle due factory di Francesco Bagnaia e Jack Miller. Valentino Rossi, che domenica correrà la sua ultima gara in carriera nel Motomondiale, partirà dalla quarta fila: per l'italiano decima casella in griglia al fianco di Morbidelli e Aleix Espargarò. Valencia, una Ducati da super pole Getty Images

Un fulmine imprendibile, una potenza sovrumana per una Ducati che si conferma la miglior moto in assoluto anche al Tormo di Valencia. Tre lì davanti a tutti per la prima volta in stagione, all'ultimo appuntamento dell'anno per far godere i box di Borgo Panigale. A festeggiare sul circuito spagnolo è il padrone di casa Jorge Martìn, che in questo fine settimana lotterà a denti stretti con Enea Bastianini per conquistare il titolo di "rookie of the year". Quarta pole stagione per "Martìnator", che alla sua prima stagione tra i grandi ha fatto un figurone e si è più che mertitato la conferma in sella alla Ducati del team Pramac. Al suo fianco le due factory di Francesco Bagnaia e Jack Miller, entrambi caduti nel finale di sessione ma fortunatamente senza conseguenze. Oltre il gran tempo, solo 64 millesimi di ritardo su Martìn, Bagnaia si è poi reso protagonista di uscite generose per aiutare l'amico Valentino Rossi, all'ultima in MotoGP. Il "Dottore", che aveva conquistato il pass diretto per il Q2, gira e spinge al massimo la sua M1 Petronas, riuscendo a conquistare la decima casella in griglia di partenza e una quarta fila che lo fa sperare nella gara di domani.

Dalla seconda fila le due Suzuki di Mir e Rins intervallate dall'altra Ducati Pramac di Zarco, mentre per il neo campione del mondo Fabio Quartararo è solo terza fila tra la KTM di Binder e la Honda LCR di Takaaki Nakagami. Insieme a Rossi dalla quarta fila prenderanno il via anche Franco Morbidelli e Aleix Espargarò. Sfortuna in Q1 per Andrea Dovizioso che non riesce a passare il taglio per soli sette centesimi e sarà costretto a partire 13° con Vinales e Lecuona che gli faranno compagnia in quinta fila.

A chiudere la griglia di partenza ci pensano Petrucci, Marini, Bastianini, Alex Marquez e Miguel Oliveira, mentre dall'ospedale di Valencia si attendono ancora aggiornamenti sullo stato di salute di Pol Espargarò che purtroppo non potrà correre l'ultima stagionale a causa di un brutto e violento high side in FP3 che lo ha costretto a dare forfait.