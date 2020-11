MotoGP Valencia: guizzo Morbidelli e disastro Quartararo, male Dovi e Rossi

GP VALENCIA

LUCA BUCCERI

E' la Yamaha del team Petronas di Franco Morbidelli a conquistare il miglior tempo della terza sessione di libere del GP della Comunità Valenciana. Il pilota italiano, che ha chiuso il turno in 1'30''168, precede di 468 millesimi la KTM di Pol Espargaro e la Ducati del team Avintia di Johann Zarco (+0''490). Quarto e quinto tempo per Vinales e Mir, nono crono per Fabio Quartararo che però sarà costretto a partire dal Q1 così come Dovizioso e Rossi. Getty Images

Peggio di così non poteva proseguire il weekend di Fabio Quartararo che, seppur con le speranze ormai ridotte al lanternino, è ancora in lotta per il Mondiale. Per il francese una terza sessione di libere da dimenticare ed un nono tempo che lo relega all'11° crono della combinata che lo costringerà, per la prima volta in stagione, a partire dal Q1. Stessa sorte tocca ad Andrea Dovizioso e Valentino Rossi che non hanno migliorato i rispettivi tempi di ieri e si ritrovano 13° e 18° in combinata.

Sorride Franco Morbidelli che, con un guizzo, conquista il miglior tempo di giornata lasciando respirare la polvere del tracciato del "Ricardo Tormo" agli inseguitori. Ben 468 millesimi di vantaggio dal secondo Espargaro per il pilota del team Petronas che spera di migliorare il risultato della qualifica dello scorso weekend di Valencia nel quale fu costretto a partire dalla terza fila al nono posto. Direttamente in Q2, insieme all'italiano e allo spagnolo del team KTM, vanno anche Miller, Zarco, Vinales, Nakagami, Bagnaia, Oliveria, Aleix Espargaro e... Joan Mir.

Lo spagnolo della Suzuki suda freddo e, nonostante una prestazione da rivedere, chiude la mattina di libere col quinto tempo che lo proietta in settima posizione in combinata. Quello di Mir, che potrebbe festeggiare il successo Mondiale già da questo fine settimana, è il migliore dei risultati rispetto ai contendenti al titolo con il compagno di box Rins al 15° in combinata che farà compagnia al già citato Quartataro in Q1.

I RISULTATI DELLE LIBERE 3 DEL GP DELLA COMUNITA' VALENCIANA

LA CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI