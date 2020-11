MotoGP, a Valencia può arrivare il titolo: Mir, ecco tutte le "frecce" dello spagnolo

CAMPIONE DEL FUTURO

Due gare al termine e 37 punti di vantaggio dal secondo in classifica. Con questi numeri in tasca Joan Mir si appresterà a salire in sella alla sua Suzuki domenica pomeriggio e, con i calcoli e dovuti scongiuri, al termine del GP della Comunità Valenciana potrebbe laurearsi campione del Mondo. I numeri sono dalla parte dello spagnolo che nelle ultime sette gare è andato sei volte sul podio, ma diverse sono le combinazioni che potrebbero consegnargli il titolo iridato. Getty Images

MIR CAMPIONE DEL MONDO A VALENCIA SE...

Vince il GP della Comunità Valenciana

Conquista qualsiasi posizione del podio, i risultati degli inseguitori sarebbero ininfluenti sale sul podio, i risultati dei suoi avversari sono ininfluenti

Arriva 4°, 5° o 6° e Fabio Quartararo o Alex Rins non vincono

Arriva 7° e Quartararo, Rins o Maverick Viñales non vincono

Arriva 8°, 9° o 10° e Viñales non vince mentre Quartararo e Rins non fanno meglio di un 3° posto

Arriva 11° e Viñales, Franco Morbidelli o Andrea Dovizioso non vincono e Quartararo e Rins non fanno meglio di un 3° posto

Arriva 12°, 13° o 14° e Morbidelli o Dovizioso non vincono, Viñales non fa meglio di un 3° posto e Quartararo e Rins non vanno sul podio

Arriva 15° e Morbidelli o Dovizioso non vincono, Viñales non fa meglio di un 3° posto e Quartararo e Rins non fanno meglio di un 5° posto

Non va a punti, ma con Morbidelli e Dovizioso che non fanno meglio di un 3° posto, Viñales non arriva sul podio, Quartararo e Rins non fanno meglio di un 5° posto