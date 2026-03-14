Nike After Dark Tour 2026 celebra la forza delle donne
Torna l'After Dark Tour: un circuito globale di gare dedicato alle donne, con il supporto di Nikedi Redazione
© Nike After Dark Tour 2026 Press Office
After Dark Tour 2026 invita le runners di tutto il pianeta a vivere un'esperienza indimenticabile in sette grandi città del mondo: Shanghai, Sydney, Città del Messico, Londra, Los Angeles, Manila e Mumbai. La seconda edizione del circuito internazionale progettato per le donne continua l'impegno di Nike nel coinvolgere sempre più donne nello sport attraverso gare pensate per celebrare la comunità, l'espressione di sé e il potere della corsa, il tutto dopo il tramonto. Coinvolgendo sette grandi città a livello globale, l'After Dark Tour di Nike invita le donne a ritrovarsi insieme sulla linea di partenza per sette serata destinate ad unire sport, cultura e comunità in un'esperienza unica a ogni tappa. Con un calendario che propone un succedersi regolare di gare sulle due distanze dei dieci chilometri e della mezza maratona, il tour invita donne di ogni provenienza e livello di preparazione a mettersi alla prova, superare i propri limiti e celebrare la forza della community femminile.
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Le tappe del Nike After Dark Tour 2026
Londra: 10 km
Los Angeles: mezza maratona
Manila: 10 km
Città del Messico: mezza maratona
Mumbai: 10 km
Shanghai: 10 km
Sydney: mezza maratona
Giunto alla sua seconda edizione, l'After Dark Tour si inserisce nella lunga tradizione di Nike a sostegno delle donne che corrono in tutto il mondo. Tra il 2005 e il 2015 Nike ha organizzato una serie di gare femminili nelle principali città a livello internazionale. Nel 2025, il brand ha portato avanti questa eredità con il lancio dell'After Dark Tour, ispirando una nuova generazione di runners e creando uno spazio in cui le donne si sentono viste, supportate e motivate.
Questo approccio ha riscosso grande successo durante l’edizione inaugurale dell’After Dark Tour, che ha coinvolto oltre cinquantamila donne in sette gare disputate in cinque continenti. Circa un terzo delle partecipanti era alla sua prima esperienza in gara e quasi la metà ha dichiarato di essersi iscritta perché attratta da un format pensato appositamente per le donne.
© Nike After Dark Tour 2026 Press Office
Ogni tappa va oltre il tradizionale formato di gara, offrendo alle partecipanti un'esperienza totalmente coinvolgente con momenti dedicati prima della gara, energia lungo il percorso e celebrazioni post-gara all'insegna del movimento, della fiducia in sé stesse e dello spirito di comunità.
L'After Dark Tour mette in mostra anche le più recenti innovazioni Nike in materia di running, training e abbigliamento sportivo, tutte progettate per aiutare le donne a valorizzarsi, sentirsi al meglio e dare il massimo. Le stesse tecnologie sviluppate per gli atleti d'élite Nike sono disponibili anche per le runners di tutti i giorni, ribadendo la visione del marchio: innovazione al servizio di ogni atleta, ad ogni livello.
Per saperne di più sul Nike After Dark Tour 2026, ricevere notifiche sulle date delle gare e iscriversi a una gara, potete visitare la pagina web https://www.afterdarktour.nike.com
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In qualità di brand che sostiene e celebra tutti gli atleti, il Nike After Dark Tour è stato creato per invitare più donne a praticare sport, promuovendo un senso di comunità e di espressione personale. Nel corso del 2025 migliaia di donne hanno preso parte alle gare dell’After Dark Tour e Nike punta ad accoglierne ancora di più nel 2026. Le regole di partecipazione variano in base alle leggi e alle normative locali: si apprezza l’impegno di chi collabora rispettando lo spirito della serie di gare. All'apertura delle iscrizioni, si invita a verificare i requisiti di partecipazione previsti per ciascuna città.
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