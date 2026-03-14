Nike After Dark Tour 2026 celebra la forza delle donne

After Dark Tour 2026 invita le runners di tutto il pianeta a vivere un'esperienza indimenticabile in sette grandi città del mondo: Shanghai, Sydney, Città del Messico, Londra, Los Angeles, Manila e Mumbai. La seconda edizione del circuito internazionale progettato per le donne continua l'impegno di Nike nel coinvolgere sempre più donne nello sport attraverso gare pensate per celebrare la comunità, l'espressione di sé e il potere della corsa, il tutto dopo il tramonto. Coinvolgendo sette grandi città a livello globale, l'After Dark Tour di Nike invita le donne a ritrovarsi insieme sulla linea di partenza per sette serata destinate ad unire sport, cultura e comunità in un'esperienza unica a ogni tappa. Con un calendario che propone un succedersi regolare di gare sulle due distanze dei dieci chilometri e della mezza maratona, il tour invita donne di ogni provenienza e livello di preparazione a mettersi alla prova, superare i propri limiti e celebrare la forza della community femminile.