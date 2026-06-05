motogp ungheria

MotoGp Ungheria, libere 1: Marc Marquez in palla, qualche difficoltà per Bezzecchi e Martin

Prime prove sul tracciato del Balaton Park con il campione del mondo sugli scudi. Bagnaia sesto

05 Giu 2026 - 11:55
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Marc Marquez (Ungheria 2026) © Getty Images

Marc Marquez (Ungheria 2026) © Getty Images

Marc Marquez apre il weekend di MotoGp in Ungheria nel segno della continuità. Alla vigilia delle pre-qualifiche del Balaton Park, il pilota Ducati firma infatti il miglior tempo nella prima sessione di prove libere, confermando le ottime sensazioni già mostrate su un tracciato che lo aveva visto dominare nell'edizione inaugurale del 2025. Lo spagnolo chiude la sessione in 1'38"626, riferimento che nessuno riesce a migliorare nel finale.

Alle sue spalle si piazza Raul Fernandez con l'Aprilia, staccato di poco più di un decimo, mentre Pedro Acosta porta la KTM in terza posizione dopo essere stato a lungo protagonista della classifica dei tempi. La mattinata offre indicazioni interessanti anche per i principali protagonisti del campionato.

Fabio Di Giannantonio conclude al quinto posto, precedendo il compagno di marca Francesco Bagnaia, sesto. Il due volte campione del mondo lavora soprattutto sul passo e sull'adattamento alla pista, lamentando anche qualche problema di connessione del gas durante la sessione.

Più indietro Marco Bezzecchi, leader del Mondiale dopo il successo ottenuto al Mugello, che termina con il nono tempo. Il pilota Aprilia prova più volte a migliorarsi nella seconda parte del turno ma non riesce ad avvicinare i migliori riferimenti cronometrici. Tra le note della sessione anche la buona prestazione di Luca Marini, autore di un incoraggiante quarto tempo con la Honda, e quella di Toprak Razgatlioglu, capace di inserirsi nelle posizioni di vertice nel corso della prova. Dodicesimo Jorge Martin.

Il weekend ungherese segna inoltre il ritorno in MotoGP di Iker Lecuona, chiamato a sostituire l'infortunato Alex Marquez, mentre nel team LCR continua l'impiego di Cal Crutchlow al posto di Johann Zarco, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio alla gamba. 

motogp
ungheria
libere 1
2026

Ultimi video

00:21
DICH VALENTINO ROSSI SU INTER DICH

Il tifoso Valentino Rossi: "Inter? Speriamo di arrivare davanti. Peccato per la Champions"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

00:42
Pasqua tra fenomeni

Pasqua tra fenomeni

01:24
MotoGp ad Austin

MotoGp ad Austin

01:17
La MotoGp ad Austin

La MotoGp ad Austin

02:39
Valentino Rossi torna a parlare a Misano

Valentino Rossi torna a parlare a Misano

01:33
Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

00:21
DICH VALENTINO ROSSI SU INTER DICH

Il tifoso Valentino Rossi: "Inter? Speriamo di arrivare davanti. Peccato per la Champions"

I più visti di Motogp

Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi, un sogno allo specchio: "Serve crederci e impegnarsi, ma anche essere cattivi". Su MJ, Rossi, paura e casa...

Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

Bezzecchi: “Ho rivisto il Mugello dieci volte, ma ora testa all’Ungheria”

Antonelli al Mugello tra gli amici della MotoGP: "prova" anche la Ducati di Bagnaia

Tripudio tricolore al Mugello

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:30
Moto2 Ungheria: Gonzalez il più veloce in prime libere
INTERVISTA SIMONELLI PER SITO 5/6 SRV
12:30
Simonelli: "Il calcio italiano sta male"
12:29
Moto3 Ungheria: Almansa leader in prime libere
Como vuol dire Champions
12:22
Il Como affronterà Liverpool in amichevole ad Anfield il 16 agosto
12:20
Mondiali 2026, Cannavaro carica l'Uzbekistan: "I grandi sogni si costruiscono a piccoli passi"