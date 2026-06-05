MOTOGP UNGHERIA

MotoGP Ungheria: Acosta il più veloce nelle pre-qualifiche. Ok Bezzecchi, male Bagnaia

Il pilota della KTM timbra il miglior crono nell’ultima sessione che precede le qualifiche. Pecco dovrà partire dal Q1

05 Giu 2026 - 16:16
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È Pedro Acosta l’autore del giro più veloce nelle pre-qualifiche che chiudono il programma del venerdì per la MotoGP in Ungheria. Lo spagnolo della KTM ferma il tempo sull’1’36.827 a Balaton Park e si presenta così da favorito alle qualifiche di sabato, seguito da Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez. In Top 10 anche Marco Bezzecchi, Marc Marquez e Jorge Martin, già qualificati così al Q2. Dal Q1 dovrà partire invece Francesco Bagnaia, solo 14°.

Sotto il cielo nuvoloso d’Ungheria, in un pomeriggio condizionato dal forte vento in pista, a firmare il miglior crono nelle pre-qualifiche a Balaton Park è uno strepitoso Pedro Acosta, autore di un fantasmagorico 1’36.827 in sella alla sua KTM. L’iberico precede nella tabella dei tempi Fabio Di Giannantonio (0.413), seguito da Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Ai Ogura in Top 5.

A completare la lista dei nomi dei dieci piloti che si qualificano già direttamente al Q2 sono poi il leader del mondiale Marco Bezzecchi, Marc Marquez (che ha testato anche un nuovo codone evoluzione sulla sua Ducati), Diogo Moreira, Jorge Martin e Jack Miller.

Non riesce a superare invece il taglio Fabio Quartararo (undicesimo), che dovrà quindi ripartire nelle qualifiche già dal Q1, così come pure Francesco Bagnaia. Infastidito da alcuni problemi ai freni, Pecco vive un venerdì pomeriggio negativo e si ferma in quattordicesima piazza, rischiando anche una caduta nel finale di sessione. Una posizione avanti al connazionale si attesta invece Luca Marini, mentre Enea Bastianini è quindicesimo.

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