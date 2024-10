MotoGP Thailandia, le pagelle di Buriram: Bagnaia ci crede, Martin si accontenta. Acosta è rinato

MARTIN 8,5 - Ligabue canta "chi si accontenta gode così così", ma in questo caso lo smentiamo. Lo fa soprattutto Martin, che col secondo posto gode, e come se gode perché resta avanti nella generale sapendo di non doversi prendere rischi. Perché il secondo posto è quello che serve per mettere le mani sul titolo, anche se Bagnaia dovesse vincerle tutte. E lui, che il mondiale lo vuole a tutti i costi, è guardingo e attaccato al manubrio come non mai, guardando a distanza Pecco e difendendosi da chi arriva dietro.