MotoGP, GP Thailandia: Bagnaia domina sul bagnato, Marquez fa l'assist perfetto a Martin

Piccole briciole, ma comunque importanti. Sono quelle che Francesco Bagnaia riesce a mettere da parte su Martin per la corsa al titolo, con l'italiano che riduce il gap dallo spagnolo a due dal termine della stagione per poter sognare il terzo titolo iridato di MotoGP. E a Buriram, in una gara resa complicata e insidiosa dalla pioggia, Pecco manda un chiaro messaggio al rivale per il mondiale, quel leader della generale che gestisce per non prendersi rischi in una domenica che poteva regalare all'italiano un bottino migliore per avvicinarsi ancor di più. Ma alla fine l'ago della bilancia è sempre Marc Marquez, volente o nolente. Perché lo spagnolo, prossimo sposo Ducati ufficiale, si era messo tra Bagnaia e Martin, ma a metà gara mentre era all'inseguimento di Pecco (e vicinissimo all'italiano) si stende regalando di fatto quattro punti importantissimi al connazionale che da +13 si è ritrovato a +17 in una sola curva. Poi per Martinator è solo gestione, mentre davanti Bagnaia volava verso il successo in solitaria.