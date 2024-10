MotoGP Thailandia, Bagnaia: "Piccoli problemi, Martin più pronto per la gara"

E su Martin ha sottolineato: "Ha avuto un pomeriggio più tranquillo, è riuscito a fare un bel lavoro sia con la gomma media che con la gomma dura, quindi forse è più pronto in termini di gara, ma vedremo domani. Per me non è cambiato niente rispetto alla prima metà della stagione. Durante il weekend voglio solo pensare a lavorare per farmi trovare a posto per la gara. Magari le cose cambieranno nei prossimi giorni, ma per ora le sensazioni sono le stesse".