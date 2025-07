Coni, iniziata l'era Buonfiglio: prima giunta e nuove nomine

Altro tema caldo, poi, è quello della riforma della giustizia sportiva, riportato in auge dalla richiesta del deputato del Pd, Mauro Berruto, di avviare "un'indagine conoscitiva" da parte del Parlamento. Il Governo sta per costituire il gruppo di lavoro misto per la riforma a cui prenderanno parte sia Coni che Cip e come annunciato da fonti del ministero, i lavori starebbero per cominciare. Per il Coni si fanno i nomi di Di Paola, Matera, Proto, Gambino, Arcifa e Zaccheo. Mentre per il Governo i nomi dovrebbero essere quelli di Orlando e Andriani. Un gruppo che avrà il compito di affrontare un tema da tempo al centro di discussioni, ma sempre "nel rispetto dei ruoli e dell'autonomia" delle istituzioni coinvolte per arrivare a un compromesso che possa portare a una riforma da tempo auspicata. Altra questione aperta, e per la quale si attende la nomina, il commissario stadi per Euro 2032: sarà, trapela da fonti del ministero, una figura di altro profilo tecnico.