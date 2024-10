MotoGP, GP Thailandia: Marquez vola nelle pre qualifiche davanti a Martin, Bagnaia al Q2

Al Chang International Circuit è una sessione di pre qualifiche da record, con Marc Marquez che ruba la scena a Jorge Martin conquistando il miglior tempo del venerdì. A Buriram, per il GP della Thailandia di MotoGP, il Cannibale ferma il cronometro sotto l'1:30 spingendo al limite la sua Ducati Gresini, mandando un chiaro messaggio al connazionale e a Pecco Bagnaia. Lo spagnolo, infatti, può essere il terzo incomodo nella lotta mondiale, con i due litiganti (o per meglio dire duellanti) che dovranno di certo vedersela col pilota di Cervera per il gradino più alto del podio. Un assist per Martin, meno per Bagnaia che nelle ultime gare a disposizione, tra Sprint e GP, deve chiudere sempre davanti al pilota Prima Pramac per mettere le mani sul terzo titolo iridato di fila.