MotoGP Spagna: Bagnaia super in FP3, la Ducati domina e vola al Q2

MOTOGP SPAGNA

Il pilota piemontese si porta in testa alla classifica combinata e punta con forza alla pole position a Jerez

È di un super Francesco Bagnaia il miglio tempo della terza sessione di prove libere del GP di Spagna a Jerez, sesta tappa stagionale della MotoGP. Il pilota Ducati, che ha chiuso la sessione in 1:36.782 mettendosi in testa alla classifica combinata dei tempi, precede la Yamaha di Fabio Quartararo e la Honda di Nakagami. Sessione positiva anche per le altre Ducati, con Bastianini (6°) Martìn (9°) e Miller (10°) che accedono al Q2. Getty Images

Serviva una prestazione super per guardare con fiducia alle qualifiche e soprattutto confermare quanto di buono visto nella giornata di venerdì, e Pecco Bagnaia non ha deluso le aspettative. In sella alla sua Desmosedici il pilota piemontese ha infatti fatto la voce grossa nella terza sessione di prove libere a Jerez, in un Angel Nieto che sembra esaltare il vicecampione del mondo in termini di velocità e feeling sulla moto. Dopo lo sfortunato weekend di Portimao, viziato da una caduta in Q1 con conseguenti problemi fisici alla spalla, Pecco stringe i denti e spinge al massimo la sua Ducati conquistando il miglior tempo della sessione e della combinata, precedendo di soli sei millesimi l'iridato Fabio Quartararo.

La finestra del sabato vede poi il terzo tempo di Nakagami, seguito dalla Honda ufficiale di Marquez e l'Aprilia di Vinales. Sorride anche Enea Bastianini, col sesto tempo davanti ad Aleix Espargarò e Joan Mir. Poi altre due Ducati in top 10 di FP3 e direttamente qualificate in Q2, ovvero le due Desmo di Martìn, del team Pramac, e quella factory di Jack Miller.

Saranno costretti a passare dal Q1 Marco Bezzecchi, 11° in libere 3, ma anche tanti big come Alex Rins, Brad Binder, Pol Espargarò (caduto nel finale di sessione) e Miguel Oliveira. In Q1 ci saranno anche Franco Morbidelli e Luca Marini, così come Andrea Dovizioso e Lorenzo Savadori.