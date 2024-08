MotoGP Gran Bretagna, Bagnaia: "Adoro Silverstone. Più nervoso all'altare che in gara"

MOTOGP GRAN BRETAGNA

Il ducatista alla vigilia del weekend britannico: "Mai fatto così caldo, penso di potermi divertire". Martin: "Rimarrò aggressivo"

© Getty Images Francesco Bagnaia guarda con grande fiducia al weekend del GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale MotoGP 2024: "Adoro Silverstone, è uno dei tracciati più belli - le parole del pilota Ducati nel corso della conferenza stampa della vigilia -. Non ha mai fatto così caldo qui come quest'anno, penso di potermi divertire".

Pecco è reduce dalla splendida vittoria del Sachsenring, che gli ha garantito il sorpasso in vetta alla classifica iridata ai danni di Jorge Martin. Nella pausa tra i due Gran Premi c'è stato tempo per la World Ducati Week e, soprattutto, per il suo matrimonio con Domizia Castagnini: "È stato positivo avere una sosta dopo la Germania, sono stato in vacanza, mi sono sposato e dopo le nozze ho ripreso ad allenarmi. Il matrimonio è stato fantastico, poi c'è stata la World Ducati Week. Non è semplice per un pilota Ducati riposarsi in quel weekend, mi sono comunque goduto ogni momento e spero che i fan si siano divertiti insieme a noi. Le emozioni dell'altare? Sono stato molto più nervoso durante il matrimonio piuttosto che in un weekend di gara. È stato molto emozionante".

MARTIN: "MANTENGO LA STESSA MENTALITÀ, VOGLIO ESSERE AGGRESSIVO"

A caccia di riscatto Jorge Martin, che due settimane fa al Sachsenirng ha perso la leadership mondiale: "È stato ottimo fermarmi, anche se non ho staccato totalmente con gli allenamenti. Non volevo perdere il mio stato di forma. Ho cercato di ripensare all'ultima caduta al Sachsenring, abbiamo perso un'opportunità ma cerchiamo di guardare avanti. Cambiare strategia? No, quando cadi cerchi di analizzare e capire perché. È successo, ma in Germania ero il più forte. Devo mantenere la stessa mentalità, cercando di essere aggressivo. Cercherò di migliorare, ma non voglio diventi un'ossessione. È il mio modo di guidare e mi ha portato fino a qui".