Tamberi: "Centro medicina Ancona importante per atleti"

L'inaugurazione del Centro di medicina dello sport dell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona ha visto la partecipazione dell'atleta olimpico Gianmarco Tamberi. Il saltatore marchigiano ha detto: "Ciò che sta accadendo qui oggi è una nota davvero positiva. Noi atleti, soprattutto da giovani, a volte non ci rendiamo conto di quanto importante sia il monitoraggio del nostro stato di salute. Per me il team sanitario ha la stessa importanza di quello tecnico, a conferma di quanto ho appena detto. Strutture come questo Centro di medicina dello sport ci consentono di restare monitorati. Ho accolto con piacere l'invito del direttore Gozzini e mi piacere, anzi mi onora, vedere la mia immagine all'ingresso del Centro".