MotoGp Sepang, Martin: "Esserci è già qualcosa di grande"

"Essere qua è già qualcosa di grande, devo capire in pista quanto mi limita l'infortunio e cosa posso eventualmente fare per migliorare le cose, magari guidando in maniera più dolce". Così ai microfoni di Sky Sport il pilota della Aprilia Jorge Martin, dichiarato 'fit' dai medici per prender parte alle prime libere del Gp della Malesia a meno di una settimana dalla caduta in Australia che gli ha causato la frattura del polso destro. "Posso muovere il polso, altrimenti non potrei guidare. Ma l'osso è rotto e dovrò prendere degli antidolorifici. Dopo aver girato decideremo cosa fare", ha aggiunto lo spagnolo, secondo nella classifica mondiale a dieci lunghezze dal leader Marc Marquez.