MotoGp Sepang, Martin: "Esserci è già qualcosa di grande"

29 Ott 2026 - 11:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Essere qua è già qualcosa di grande, devo capire in pista quanto mi limita l'infortunio e cosa posso eventualmente fare per migliorare le cose, magari guidando in maniera più dolce". Così ai microfoni di Sky Sport il pilota della Aprilia Jorge Martin, dichiarato 'fit' dai medici per prender parte alle prime libere del Gp della Malesia a meno di una settimana dalla caduta in Australia che gli ha causato la frattura del polso destro. "Posso muovere il polso, altrimenti non potrei guidare. Ma l'osso è rotto e dovrò prendere degli antidolorifici. Dopo aver girato decideremo cosa fare", ha aggiunto lo spagnolo, secondo nella classifica mondiale a dieci lunghezze dal leader Marc Marquez. 

Ultimi video

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

01:02
parata

La parata Moto Guzzi con Bezzecchi e Biaggi

06:57

Bagnaia: "Con Bezzecchi trovo un amico, vincere in Aprilia mi renderebbe completo"

07:48
ITW MARQUEZ PER SITO (COMPLETA) 07/07 SRV

Marc Marquez esclusivo: i nemici, i sogni, Messi, Pogacar, il fratello

00:54
La VR46 saluta Di Giannantonio con un video molto emozionante

Di Giannantonio saluta il team VR46 con le lacrime agli occhi

00:56
Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

Bezzecchi, il bel gesto dopo la follia

01:26
DICH AGOSTINI PER SITO 16/6 DICH

Giacomo Agostini presenta il suo museo: "Tutte le mie emozioni sono qui"

08:26
Kimi Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

Antonelli e Bezzecchi in esclusiva

01:18
Antonelli e Bezzecchi: scambio di messaggi tra i leader di Formula 1 e MotoGP

"Ciao Bez", "Ciao Kimi": Antonelli e Bezzecchi allo specchio

02:19
DICH MARQUEZ MUGELLO 28/5 DICH

Marquez: "Voglio capire come va il braccio e come sto"

01:12
DICH BAGNAIA MUGELLO 28/5 DICH

Bagnaia: "Al Mugello per portare a termine la nostra crescita"

00:51
DICH BEZZECCHI CAPELLA 27/5 DICH OK

Bezzecchi si scalda in vista del Mugello: "Per me è una pista sempre speciale"

01:58
Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

Accensione dell'Aprilia RS-GP26 con Bezzecchi e Martin

02:20
DICH MARTIN 27/5 DICH

Martin non molla: "Voglio spingere sempre al massimo"

00:48
Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

Zarco: dopo la caduta arriva il messaggio del pilota

00:50
brembo

La pista di Barcellona secondo Brembo

I più visti di Motogp

Marquez: "In Malesia con una grande carica, ma devo rimanere concentrato". Bagnaia: "Qui mi gioco le mie carte"

Martin non si arrende: "Sto facendo di tutto per arrivare a Sepang nelle migliori condizioni"

MotoGp Phillip Island 2026

La triste ultima volta di Phillip Island: niente GP, i piloti salutano in parata

MotoGp Phillip Island 2026

Maltempo e scarsa visibilità, gara annullata a Phillip Island

Bezzecchi e Marquez in conferenza

Marquez: "Contento che ci sia Martin"  Bezzecchi: "Ci provo ma 50 punti sono tanti"

Simoncelli nel cuore: l'eredità di Marco è una corsa senza fine

Notizie del giorno
Vedi tutti
Adil Rami
13:30
Bufera sull'ex Milan Rami per le frasi su Alexia Putellas al Pallone d'Oro: "Molla il microfono"
13:29
Tutti a rapporto da Carnevali: la Juve va in ritiro fino alla partita con il Napoli
13:22
Milan in emergenza, chi recupera per il derby? Rabiot più no che sì, anche Tomori ko
13:11
Pattinaggio figura: Isu Grand Prix, cinque italiani in gara a Skate Canada
Milan Inter
12:58
È già febbre da derby: Chivu deve sconfiggere una kryptonite lunga due anni e mezzo. Ma Amorim non se la passa meglio