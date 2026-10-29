Le elettriche vendono bene, ma non fanno guadagnare

Sta diventando sempre più complicato capire come Volkswagen potrà uscire dalla sua grave crisi finanziaria. In Cina soffre mentre in Europa le sue automobili elettriche si vendono sempre di più, ed è (paradossalmente) un problema. La crescita delle tanto discusse vetture a zero emissioni pesa sulla redditività del gruppo: fanno guadagnare meno soldi rispetto a quelle con motore a combustione.

Nove mesi complicati

Nei primi nove mesi del 2026 le consegne globali sono calate del 9% a 6,01 milioni di unità. Di conseguenza, i ricavi sono diminuiti del 2,2% a 233,38 miliardi di euro. Un calo tutto sommato contenuto rispetto allo scenario decisamente più cupo di mercato. A far suonare il campanello d'allarme è però il dato sull'utile, collassato del 99%: da 5,4 miliardi a solo 71 milioni di euro. In sintesi, tra gennaio e settembre Volkswagen ha registrato una perdita di 2,72 miliardi contro l'utile di 3,4 miliardi del 2025.

Tante incertezze

Difficile pensare che l'anno possa concludersi al meglio, considerando anche tutte le incertezze geopolitiche che pesano sul prezzo e approvvigionamento delle materie prime e sulle possibili restrizioni al commercio globale. "Il successo commerciale delle nostre auto a batteria sta esercitando un'ulteriore pressione sui nostri utili, poiché attualmente ricaviamo meno dai veicoli elettrici che da quelli con motore a combustione", ha dichiarato il Direttore Finanziario di Volkswagen Arno Antlitz.