MotoGP San Marino, Martìn: "Sprint difficile". Bezzecchi: "Dolore mi ha limitato"

gp san marino

Lo spagnolo sorride e si gode il successo, l'italiano ammette di aver sofferto per l'infortunio alla mano sinistra

MotoGP, le immagini di qualifiche e Sprint a Misano





































1 di 20 © ansa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Un super Jorge Martìn domina e vince la Sprint Race di Misano per il GP di San Marino, una mini gara che nonostante il risultato è stata difficile per il pilota spagnolo del team Ducati Pramac: "È stata una grande giornata, pole con record. Mi aspettavo dei primi giri difficili, Bezzecchi mi ha spinto e ho dato tutto e sono andato al limite. Spero di poter migliorare, perché mi sento bene e so che posso fare di più per domani".

"Ho provato a staccarmi perché Bezzecchi arrivava forte e poteva prendermi. Non ho mollato e ho spinto e sono riuscito a vincere. Non ho toccato la moto, ho trovato il giusto bilanciamento che mi fa stare bene" ha detto il pilota spagnolo.

Martìnator ha poi aggiunto: "Oggi prima delle qualifiche ero tranquillo anche se non ero convinto sulle gomme, ma quando ho fatto la pole ho capito che con una buona partenza potevo fare bene. Senza errori sapevo che sarei arrivato davanti. Da un po' di gare sto andando forte, abbiamo trovato la giusta strada e trovato qualcosa di interessante". Vedi anche Motogp MotoGP San Marino: Martìn domina e vince la Sprint Race, Bagnaia lotta e chiude terzo

Sorride anche Marco Bezzecchi, secondo in Sprint Race, ma con una smorfia di dolore sul viso per i guai alla mano sinistra che lo hanno limitato: "È stata davvero difficile, ma siamo a Misano e dovevo tenermi forte per regalare un bello spettacolo ai tifosi. In partenza ho avuto problemi con l'abbassatore e ho perso un po', poi mi sono messo sotto. Ho faticato, ho fatto qualche errorino, ma guardavo lui per scappare a quelli dietro. Alla fine sono contento per com'è andata, ora speriamo bene per domani. Dolore? Non so, perché gli errori che ho fatto erano per il dolore, non sono stato preciso. Un pelo mi ha condizionato, ma Martìn è stato velocissimo e non so come sarebbe andata senza questo dolore.

PEDROSA: "BRAVO BAGNAIA, PODIO A UN PASSO" - Sfuma per poco il podio per Dani Pedrosa, che sorride comunque per il quarto posto ottenuto a Misano: "Il podio era lì, è scappato per poco. Ma Bagnaia è stato forte a coprire l'interno, staccava tardi e non sono riuscito a sfruttare i suoi errori. Poi arrivava Binder, non sapevo come poter sorpassare. All'ultimo giro ha coperto forte la frenata. Nuova KTM? Mi è piaciuta, sta funzionando e da ieri giriamo forte. La moto in gara è andata, la partenza è venuta bene ed è mancato solo il sorpasso".

A. ESPARGARO: "TOP 5 SAREBBE COME VINCERE" - Aleix Espargaro riesce a mettere una pezza ai problemi e con l'Aprilia chiude ottavo: "Ho fatto fatica, ho girato lento, poi in qualifica ho fatto degli sforzi per essere lì. Non è un sabato brutto dopo tutti i problemi che ho avuto. Austria e Misano le soffro particolarmente, ma domani abbiamo l'opportunità di lottare per una top 5 che sarebbe per noi una vittoria".

MARQUEZ: "DOMANI PUÒ ANDARE PEGGIO" - Decimo posto per Marc Marquez in sella alla Honda, un risultato che dà speranza, ma dall'altro preoccupa l'otto volte iridato: "Mi sono sentito forte e veloce sulla moto, è andata bene nonostante il decimo posto perché nonostante il momento che stiamo attraversando è un buon risultato. Perdiamo sempre negli stessi punti e nelle stesse cose, all'inizio pensavo di poter fare gara con Aprilia e poi mi ha preso mio fratello. Poi l'ho usato come riferimento per aprire il gap con quelli dietro per finire la gara. Domani può essere così o peggio, perché la moto è molto fisica ma è molto stancante".