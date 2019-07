MotoGp, Sachsenring: Rossi vuole riscattarsi, Vinales è carico

03/07/2019

Umori diversi al box Yamaha in vista del prossimo Gp. Da una parte Rossi è reduce da tre cadute e al Sachsenring cerca nuovi stimoli e feeling con la sua M1. Dall'altra Vinales ha vinto ad Assen e vuol continuare a stupire. "Non è un momento positivo - ha spiegato Valentino -. Sarà importante capire se le modifiche dell'ultima gara funzioneranno anche qui ". "Mi sembra di sognare ancora - ha dichiarato Maverick -. Voglio dimostrare che in Olanda non è stata solo una coincidenza ".

"E' stato veramente un peccato finire così la gara ad Assen, perché mi sentivo bene dopo il warm up - ha continuato Rossi -. Ero veloce, ma ho collezionato un altro zero". "La cosa buona è che andiamo direttamente al Sachsenring e potremo immediatamente rimetterci al lavoro su un altro Gran Premio - ha aggiunto il Dottore -. Proverò ad essere competitivo da venerdì".



Di umore opposto invece il compagno di squadra Vinales. "Dopo Assen mi sembra ancora di sognare - ha spiegato -. Eravamo arrivati al punto in cui avevamo bisogno più che mai di quel risultato e ci ha dato la fiducia e la forza di continuare a lavorare sodo". "Arrivo al Sachsenring molto concentrato e con il desiderio di dimostrare che la vittoria è stata il risultato di un duro lavoro - ha aggiunto -. Il Sachsenring è un buon circuito per noi, dove sono veloce e penso di avere il potenziale per stare sul podio".