MotoGP, Rossi teme Aragon: "Pista difficile per me"

VERSO IL GP DI ARAGON

Dopo tre cadute consecutive, il weekend di Aragon alle porte non promette nulla di buono per Valentino Rossi. Le aspettative sono poche: "Questa è sempre stata una pista difficile per me, quindi sarà difficile andare forte qui. Ma quest'anno sono abbastanza veloce e ho un buon feeling con la moto". Il numero 46 non si arrende: "Lavoreremo ancora molto e cercheremo di capire se possiamo aumentare il nostro livello di prestazioni, anche ad Aragon".

Morale diverso in casa Ducati con Danilo Petrucci che è reduce dalla grande vittoria di Le Mans: "È sicuramente servita ad infondermi molta fiducia e arrivo al MotorLand con il morale alto. Ogni gara è una storia a sè, ma dopo aver superato un inizio di stagione così difficile ora voglio solo continuare a migliorare. Spero di poter proseguire con le stesse sensazioni positive avute in Francia e sono fiducioso che potremo dire la nostra anche nelle ultime cinque gare che restano. Vediamo come saranno le condizioni della pista di Aragon al nostro arrivo: dovremo essere bravi ad interpretare bene il comportamento degli pneumatici Michelin. Sarà fondamentale riuscire a partire con il piede giusto già dalle libere del venerdì".

Andrea Dovizioso, invece, ha in mente il Mondiale: "Dopo la gara di Le Mans abbiamo subito voltato pagina e ora siamo già concentrati sui prossimi due gran premi che si disputeranno ad Aragon e che saranno decisivi, giunti a questo punto della stagione. Lo scorso anno sono riuscito a salire sul podio al MotorLand e, anche se sulla carta non siamo i favoriti su questo tracciato, sono convinto che potremo giocarcela sfruttando al massimo i punti forti della nostra Desmosedici GP. Il campionato è ancora aperto e dobbiamo continuare a lavorare gara dopo gara per cercare di centrare il nostro obiettivo".