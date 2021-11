MotoGP, Rossi: "Per ora tutto normale, ma forse dopo la gara sarà diverso"

VERSO VALENCIA

Il pesarese è pronto a dare l'addio alle gare in moto: "Avrò la possibilità di dire ciao e grazie"

Valentino Rossi domenica correrà a Valencia l'ultima gara della sua carriera in MotoGP e a pochi giorni dall'addio, sa che non sarà un fine settimana normale. "Anche se sarà la mia ultima gara in MotoGP, mi sento normale e penso che andrà bene, soprattutto perché questa è stata una stagione molto lunga. Forse i giorni dopo il weekend quest'anno saranno diversi, ma vedremo. Avrò la possibilità di dire 'ciao' ai miei tifosi in modo positivo e di dire grazie per il supporto", ha detto il campione della Yamaha.

Per Andrea Dovizioso, invece, quella spagnola sarà l'ultima gara di apprendistato in vista di ripartire con maggiori ambizioni nel 2022. "Spero che questo fine settimana possiamo continuare ad adattarci di più alla moto, dato che abbiamo fatto dei piccoli passi in avanti l'ultima volta a Portimao. Sara' importante mantenere questo e continuare a lavorare nella giusta direzione a Valencia, per concludere la stagione nel miglior modo possibile. Il mio obiettivo principale sarà quello di acquisire maggiore confidenza con la moto, perché anche questo è molto importante per me prima della fine della stagione. Anche se mi diverto di nuovo a guidare e a fare esperienza, sono felice di finire la stagione, spero con qualche punto in più, perché non vedo l'ora di iniziare quella 2022", le sue parole.