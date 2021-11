Stagione finita per Marc Marquez: salta anche Valencia e i test di Jerez

MOTOGP

Lo spagnolo della Honda presenta dei problemi di sdoppiamento della vista dopo la caduta in allenamento: "Serve avere pazienza"

Come temuto, Marc Marquez salterà anche l'ultima gara della MotoGP a Valencia, oltre a test di Jerez in programma il 18 e 19 novembre. Le conseguenze della caduta avvenuta in allenamento, che gli aveva procurato un trauma cranico, non sono state superate e la sua stagione si è così chiusa in anticipo. Il pilota della Honda, dopo essere stato visitato martedì scorso presso la Clinica Dexeus di Barcellona, ha trascorso tutto il resto della settimana nella sua casa di Cervera.

Vedi anche Motogp Altro stop per Marc Marquez: salta il GP dell'Algarve "Durante questi giorni di riposo - recita il comunicato del team - Marc ha continuato a non sentirsi bene e ha sofferto problemi di vista, che sono il motivo per cui ieri è stato visitato dal dottor Sanchez Dalmau all'Hospital Clinic de Barcelona. Lo stesso lo ha esaminato e sottoposto ad alcuni test, che hanno evidenziato un nuovo episodio di diplopia".

In pratica, Marquez è alla prese con lo sdoppiamento della visione e per questo dovrà ancora rimanere a riposo, anche se non si sa per quanto tempo. Un vero peccato visto che il pluricampione del mondo era reduce dai successi di Austin e Misano. Il suo posto dovrebbe essere preso nuovamente da Stefan Bradl.

"E' UN MOMENTO DIFFICILE, MA RESTO POSITIVO"

“È un momento difficile, sembra che piova sul bagnato - è stato il commento di Marquez - . La visita dal dottor Sánchez Dalmau ha confermato la diplopia, come nel 2011. Bisogna avere pazienza, ma una cosa che ho imparato è affrontare le avversità con spirito positivo".