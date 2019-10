MotoGP, Rossi: “Nel 2020 il capotecnico sarà David Munoz”

GP THAILANDIA

Nella consueta conferenza stampa che apre il weekend di MotoGP, che si svolge in Thailandia, Valentino Rossi annuncia il divorzio da Silvano Galbusera: “Nel 2020 il nuovo tecnico sarà David Munoz”. Lo spagnolo ha vinto con Bagnaia in Moto 2 nel 2018. Marquez, a cui bastano solo due punti in più di Dovizioso per vincere il Mondiale: “Stagione quasi perfetta per la costanza, difficile ripetersi”. il ducatista: “Grosso divario con Marc, dobbiamo capire dove migliorare”.



Era nell'aria da tempo, ora è ufficiale. Le strade di Valentino Rossi e Silvano Galbusera si separano dopo sei anni. Il capotecnico arrivato alla fine del 2013 al posto di Jeremy Burgess lascia il posto a David Munoz, già campione del mondo in Moto 2 con Pecco Bagnaia e che attualmente lavora con Nicolò Bulega allo Sky Racing Team VR46: “Dopo Misano ho parlato con Galbusera. Lui vuole meno stress e un lavoro che gli permetta di stare più tempo a casa, e io volevo provare qualcosa di nuovo per cercare di migliorare la moto. Parlando insieme abbiamo deciso di cambiare, io avrò come capotecnico Munoz. Non ha molta esperienza in MotoGP ma è giovane e ha ottime idee. Il mio futuro? Molto dipenderà dai risultati della prossima stagione”. Poi qualche parola per Marc Marquez, a un passo dal titolo: “È il suo miglior anno, ed è nel momento in cui pur essendo giovane ha molta esperienza. La sua stagione sfiora la perfezione”. Infine qualche previsione sulla gara: “ L'anno scorso è stata molto positiva per il team. Purtroppo non ho raggiunto il podio. Quest'anno sembra possa piovere, dunque ci sono variabili in più da considerare”.

Gli fa eco Marquez: “Saremo pronti per qualsiasi condizione, il meteo è un'incognita e dovremo stare attenti”. Il pilota della Honda si sofferma poi sul suo anno magico: “A livello di numeri forse il 2014 è stato superiore, ma per la costanza e per il livello della concorrenza è praticamente una stagione perfetta e sarà molto difficile ripeterla nel 2020. La gara di Buriram? L'obiettivo è sempre lo stesso, cioè quello di salire sul podio Uno dei miei obiettivi è chiudere sul podio in ogni pista. Sarò sempre il solito Marc, attaccherò dall'inizio alla fine, anche se l'anno scorso Dovi era molto veloce e la Yamaha non era male”. In conferenza è presente anche Andrea Dovizioso, che rende omaggio al fuoriclasse della Honda: “Marquez dopo Barcellona ha avuto un ulteriore cambio di passo, il divario con lui è ancora ampio, noi dobbiamo concentrarci sul capire cosa possiamo migliorare in ottica 2020, questo campionato ormai è deciso. In alcune piste e in certe condizioni abbiamo lottato, in altre no. Non sono preoccupato per domani, finché non scenderemo in pista non possiamo fare valutazioni".