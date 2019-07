MotoGP, Rossi mai così male negli ultimi vent'anni

10/07/2019

Dopo l'opaca gara del Sachsenring, Valentino Rossi era rimasto sorpreso da chi indicava quella in corso come la peggiore stagione da vent'anni a questa parte, da quando cioè il pesarese è approdato nella classe regina (prima la 500, poi la MotoGP) nel 2000. Eppure è la verità. Nemmeno negli anni bui della Ducati aveva raccolto così pochi punti. In classifica Rossi è fermo a quota 80, a 105 lunghezze dal leader Marquez dopo nove gare. Solo nel 2012 non aveva fatto molto meglio, raccogliendo 82 punti, a 103 da Lorenzo.