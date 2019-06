MotoGP, Rossi: "I test ci hanno fatto bene, siamo pronti per Assen"

26/06/2019

"A Montmeló abbiamo fatto un buon lavoro al box, abbiamo lavorato bene e siamo stati molto veloci. Mi sentivo bene durante i due giri della gara, quindi in Olanda questa settimana lavoreremo sodo per prepararci nuovamente alla lotta per la prima fila", si è augurato Rossi, che arriva in Olanda dopo due anni esatti senza vittorie visto che l'ultima risale proprio ad Assne nel 2017.



L'incidente spagnolo è costato caro soprattutto a Dovizioso, che ora vede Marquez a +37 in classifica. "Non c'è tempo per lamentarsi dei punti persi a Barcellona e bisogna approcciare ogni gara lavorando duramente come abbiamo fatto fin ad ora. Penso che stiamo dimostrando una grande competitività e, anche se ci sono sempre degli aspetti da migliorare, siamo molto veloci. Assen non è una pista particolarmente favorevole alla nostra moto e le condizioni meteo lì rappresentano sempre una variabile complessa da gestire, ma in ogni caso abbiamo già dimostrato di essere capaci di migliorare il nostro livello di competitività nell'arco del weekend di gara anche in circuiti sulla carta meno ideali per noi. Dobbiamo restare calmi e concentrati, affrontando una gara alla volta, perché il campionato è ancora lungo", le parole del ducatista.