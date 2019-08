MotoGP: Quartararo comanda i test di Brno, Rossi sesto, indietro le Ducati

TEST BRNO

Fabio Quartararo è il più veloce nei test MotoGP di Brno, i primi in ottica 2020. Il pilota francese del Team Petronas gira in 1:55.616, tempo migliore di 12 millesimi rispetto a quello di Maverick Viñales. Terzo Franco Morbidelli, che completa il tris Yamaha. Buon sesto posto per Valentino Rossi, che prova il primo prototipo del motore 2020 e precede Marc Marquez (ottavo). Più in difficoltà le Ducati: Petrucci decimo, Dovizioso 12°.

Si pensa già al 2020 in MotoGP. D'altronde non si può fare altro, con un cannibale di nome Marc Marquez che ufficialmente fa il pilota ma in pratica è un demolitore di sogni. L'occasione è data dai test di Brno. La Honda ha poco da migliorare rispetto alle altre case ma porta aggiornamenti nell'elettronica e nel telaio, oltre a svolgere prove di aerodinamica in vista del Gran Premio d'Austria. Le novità più attese sono quelle della Yamaha: la casa di Iwata è quella più in difficoltà tra le tre di testa e ha bisogno di risolvere i problemi della M1. Valentino Rossi prova una moto ibrida con un codone in carbonio diverso, più arretrato, un nuovo retrotreno, un telaio aggiornato e il primo prototipo del motore 2020. Dai box trapela soddisfazione per il rendimento del propulsore, e la classifica rende giustizia alle novità: il Dottore strappa nei minuti finali un buon sesto posto (+0.399 dal leader). Ma quello che fa sorridere la casa di Iwata è la prestazione generale: quattro moto tra le prime sei e monopolio del “podio” di giornata. Il miglior tempo è infatti di Fabio Quartararo (Team Petronas), che realizza un 1:55.616 migliore di 12 millesimi rispetto al crono di Maverick Viñales. Terzo un ottimo Franco Morbidelli, a +0.139 dal compagno di squadra francese. A rompere il monopolio della casa dei tre diapason sono la Suzuki di Alex Rins e la Honda di Cal Crutchlow, rispettivamente quarta e quinta.

E il Cannibale? Marquez si accontenta dell'ottavo posto e pare più concentrato a sviluppare la sua Honda che a cercare il tempo. Il leader del Mondiale, preceduto da Joan Mir (autore sul finire dei test di una caduta brutta ma senza conseguenze) compie prove comparative con il telaio e test aerodinamici in vista di Spielberg, girando con sei decimi di ritardo rispetto a Quartararo. Oltre al Cabroncito, lavorano anche gli uomini Honda, pizzicati a fotografare le novità delle case concorrenti: mai dormire sugli allori.

Ci si aspettava forse di più dalla Ducati. Andrea Dovizioso prova un nuovo forcellone e, come Marquez, un telaio nuovo, ma in classifica è dodicesimo, con quasi otto decimi di ritardo dai migliori. Fa poco meglio il compagno di squadra Danilo Petrucci, decimo a +0.729 da Quartararo. Tra le novità messe a disposizione dei team ci sono anche le gomme. Michelin fornisce due pneumatici posteriori inediti, con mescola media: il primo ha una nuova carcassa, il secondo una mescola più morbida sul lato sinistro.

Vedi anche Motogp MotoGP Repubblica Ceca, ennesimo trionfo per Marquez