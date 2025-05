Vero Volley Milano: Bosio prende il posto di Alessia Orro

La Numia Vero Volley Milano ha ufficializzato l'arrivo di Francesca Bosio nel ruolo di palleggiatrice. La classe 1997 arriva da Novara con cui ha vinto una Cev Challenge Cup (la seconda della carriera dopo quella alzata a Chieri) e una Challenge Cup. La milanese sostituira Alessia Orro, che ha annunciato l'addio dopo 5 stagioni per trasferirsi al Fenerbahce. Un salto di qualità nella carriera di Francesca Bosio che ha espresso tutta la sua gioia per l'inizio della nuova avventura: "Sono felicissima di arrivare a Milano, che per me vuol dire comunque alzare un po' l'asticella e mi sento pronta per farlo. Sono sicura che ci saranno tante soddisfazioni da toglierci insieme".