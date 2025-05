Libere 1:Marquez Sr. subito al top a Le Mans davanti a Binder e Alex, Bagnaia quarto

Inizia all'insegna dei... soliti noti il weekend del Gran Premio di Francia. Il miglior tempo nel primo turno di prove libere a Le Mans è di Marc Marquez che lo chiude nel tempo di un minuto e 30 secondi e 764 millesimi, per un più che soddisfacente vantaggio di quasi sei decimi (576 millesimi) nei confronti del sudafricano Brad Binder (KTM Red Bull) e di 620 millesimi nei confronti del proprio fratello minore nonché leader della classifica generale Alex. Quarto tempo per Francesco Bagnaia nella scia di Marquez Jr. (633 millesimi), mentre il rookie giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse, +0.640) chiude la topo five delle prove davanti all'idolo di casa Fabio Quartararo, sesto con la Yamaha Monster Energy a 678 millesimi dalla vetta. Alle spalle del Diablo - attesissimo dal pubblico di Le Mans, la seconda parte della top ten prosegue con Franco Morbidelli (+0.742 con la Ducati VR46), l'altro beniamino local Johann Zarco (Honda LCR, +0.804), il rookie spagnolo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini, +0.857) e Maverick Vinales, autore del decimo tempo con la KTM Tech3 a 873 millesimi dalla vetta. Fuori dai primi dieci gli altri italiani: tredicesimo tempo per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), quindicesimo per Luca Marini (Honda HRC) alle spalle del proprio compagno di squadra Joan Mir e davanti alla Aprilia factory di Marco Bezzecchi. Diciottesimo tempo per Enea Bastianini con la seconda KTM Tech3, mentre non va oltre il ventiduesimo e ultimo tempo Lorenzo Savadori, ancora una volta scelto da Aprilia Racing per sostituire Jorge Martin.