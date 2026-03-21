MotoGP, Qualifiche Brasile: pole position per Di Giannantonio davanti a Bezzecchi

Si risveglia la Ducati nelle Qualifiche del GP del Brasile di MotoGP: Fabio Di Giannantonio stampa la pole position davanti a Marco Bezzecchi. Il primo quarto d’ora di Q1 regala gli ultimi due pass per il turno successivo, e sono proprio loro due: Marco Bezzecchi (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) staccano il pass per il Q2 con i tempi rispettivi di 1’17’’408 e 1’17’’531. Nella sessione arrivano anche le cadute di Luca Marini e Jack Miller, mentre la KTM (Acosta a parte, già qualificato preventivamente in Q2) deve accontentarsi delle ultime posizioni con Binder e Vinales. Joan Mir (terzo) sfiora le prime due posizioni, così come il suo compagno di scuderia Honda Diogo Moreira (pilota di casa, quarto nel Q1). L’inizio del Q2 è caratterizzato dalle scivolate di Bagnaia, Acosta e Marc Marquez, ma il Campione del Mondo riesce comunque a far segnare un buon tempo. Di Giannantonio e Bezzecchi, già caldi dopo il Q1 disputato, si piazzano in prima e seconda posizione in 1’17’’410 e 1’17’’480. Anche Di Giannantonio cade a poco più di due minuti dal termine, così come Jorge Martin (Aprilia), che deve abbandonare il suo tentativo per caduta dopo aver fatto segnare due primi intertempi velocissimi (quinto tempo per lui alla bandiera a scacchi). Bagnaia e Marquez non si migliorano con la seconda moto, con il numero 63 che deve accontentarsi dell’undicesima posizione. Salva il salvabile invece Fabio Quartararo, clamorosamente quarto al traguardo su una Yamaha in netta difficoltà. Seconda pole position in MotoGP per Di Giannantonio.