motogp brasile

MotoGP, Qualifiche Brasile: pole position per Di Giannantonio davanti a Bezzecchi

Terzo tempo per Marquez nonostante una caduta, solo undicesimo Bagnaia

21 Mar 2026 - 15:42

Nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile di MotoGP un super Fabio Di Giannantonio strappa la pole position in 1’17’’410. Il pilota romano anticipa Marco Bezzecchi (Aprilia) di sette centesimi, il numero 72 è infatti secondo con il tempo di 1’17’’480. Terzo posto per Marc Marquez, che fa segnare il tempo prima di essere vittima di una scivolata. Caduta anche per Bagnaia, solo undicesimo nel tentativo realizzato con la seconda moto.

© Getty Images

© Getty Images

Si risveglia la Ducati nelle Qualifiche del GP del Brasile di MotoGP: Fabio Di Giannantonio stampa la pole position davanti a Marco Bezzecchi. Il primo quarto d’ora di Q1 regala gli ultimi due pass per il turno successivo, e sono proprio loro due: Marco Bezzecchi (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) staccano il pass per il Q2 con i tempi rispettivi di 1’17’’408 e 1’17’’531. Nella sessione arrivano anche le cadute di Luca Marini e Jack Miller, mentre la KTM (Acosta a parte, già qualificato preventivamente in Q2) deve accontentarsi delle ultime posizioni con Binder e Vinales. Joan Mir (terzo) sfiora le prime due posizioni, così come il suo compagno di scuderia Honda Diogo Moreira (pilota di casa, quarto nel Q1). L’inizio del Q2 è caratterizzato dalle scivolate di Bagnaia, Acosta e Marc Marquez, ma il Campione del Mondo riesce comunque a far segnare un buon tempo. Di Giannantonio e Bezzecchi, già caldi dopo il Q1 disputato, si piazzano in prima e seconda posizione in 1’17’’410 e 1’17’’480. Anche Di Giannantonio cade a poco più di due minuti dal termine, così come Jorge Martin (Aprilia), che deve abbandonare il suo tentativo per caduta dopo aver fatto segnare due primi intertempi velocissimi (quinto tempo per lui alla bandiera a scacchi). Bagnaia e Marquez non si migliorano con la seconda moto, con il numero 63 che deve accontentarsi dell’undicesima posizione. Salva il salvabile invece Fabio Quartararo, clamorosamente quarto al traguardo su una Yamaha in netta difficoltà. Seconda pole position in MotoGP per Di Giannantonio. 

videovideo

VR46 Racing Team versione Brasile con Kappa

1 di 17
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

motogp
di giannantonio
bezzecchi
bagnaia
marquez

Ultimi video

01:08
apriliamgp

Aprilia RS-GP26: l'arma per battere la Ducati

02:39
Valentino Rossi torna a parlare a Misano

Valentino Rossi torna a parlare a Misano

01:33
Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

00:21
DICH VALENTINO ROSSI SU INTER DICH

Il tifoso Valentino Rossi: "Inter? Speriamo di arrivare davanti. Peccato per la Champions"

00:55
DICH VALENTINO ROSSI SU KIMI ANTONELLI DICH

Valentino Rossi esalta Kimi Antonelli: "Lo abbiamo seguito dai kart. Bellissimo vederlo vincere"

01:57
Tutti in silenzio: parla Valentino Rossi

Tutti in silenzio: parla Valentino Rossi

01:26
Rossi, compleanno amaro

Rossi, compleanno amaro

00:13
Ducati scatenate sulla neve

Ducati scatenate sulla neve

02:04
DICH PIRRO DUCATI SU MARQUEZ 20/1 DICH

Michele Pirro, collaudatore Ducati: "Marquez è un grande, non gli pesa niente"

02:59
A tu per tu con Marquez

A tu per tu con Marquez

02:46
DICH MARQUEZ DUCATI 19-01 DICH

Marquez: "Quest'anno per me è un po' un dejà-vu"

02:41
DICH BAGNAIA DUCATI 19-01 DICH

Bagnaia: "È una moto bella e veloce"

00:45
MCH NUOVA DUCATI 2026 MCH

Ducati toglie i veli alla nuova Desmosedici: i dettagli della GP26

03:17
DICH MARTIN - APRILIA DICH

Martin: "Per battere Marquez servono velocità e costanza"

04:30
DICH BEZZECCHI 15/1 DICH

Bezzecchi: "Aprilia ha la mentalità molto simile alla mia"

01:08
apriliamgp

Aprilia RS-GP26: l'arma per battere la Ducati

I più visti di Motogp

MotoGP, Brasile sott’acqua: il circuito di Goiania allagato, il GP è a rischio? [FOTO]

A Goiania torna il sereno: si lavora per ripristinare pista e paddock

Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

Regalo speciale per Bezzecchi: l'Ape marchiata Aprilia

"Supercar come premio? Meglio un'Ape": così Aprilia accontenta Bezzecchi

Zarco brilla prima della pioggia, Bezzecchi fallisce l'ingresso diretto al Q2 delle qualifiche

Bezzecchi a caccia del bis: "Tanti sorpassi, sarebbe belle vincere ancora". Il leader Acosta: "Il titolo non è un obiettivo"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:49
Pirovano conquista la Coppa del mondo di discesa libera: "Tutto incredibile"
Coppa d'Africa: la Guinea chiede il titolo dell'edizione del 1976
16:45
Coppa d'Africa: la Guinea chiede il titolo dell'edizione del 1976
DICH PIROVANO KVITFJELL 21/3 DICH
16:44
Laura Pirovano: "Mi piace pensare di essere sempre stata la stessa"
16:38
Doppietta Jaguar a Madrid ma che scintille tra Da Costa e Evans!
6° Round | E-Prix Madrid
16:33
6° Round | E-Prix Madrid