MotoGP Portogallo: Pol Espargarò si migliora in FP2, bene anche Bagnaia

MOTOGP PORTOGALLO

Lo spagnolo conquista il miglior crono in FP2 e avanza nella combinata alle spalle di Marquez

Un'altra Honda, quella di Pol Espargarò, conquista il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP del Portogallo. Dopo l'ottimo spunto al mattino di Marquez, lo spagnolo col 44 gira in 1:50.707 nel pomeriggio lusitano portandosi in testa alla cronometrica della FP2 davanti al compagno di box. Terzo tempo per la Yamaha di Dovizioso davanti a Bagnaia, ma dal punto di vista della combinata cambia poco e nulla in una sessione fortemente influenzata dalla pioggia e dal vento. Portimao, tanta pioggia per la MotoGP















































La seconda sessione di prove libere del GP di Portimao è interlocutoria a causa della pioggia, ma ha permesso ai piloti di prendere confidenza con condizioni che fin qui in stagione erano state provate poco o niente. Acqua, vento, pista umida e ricca di insidie all'Algarve dove a spuntarla è sempre una Honda, ma questa volta non di Marquez. Il "Cabroncito" infatti decide di girare poco nel pomeriggio e lascia spazio a Pol Espargarò, che conquista il miglior tempo della FP2 proprio davanti al compagno di box e un sorprendente Andrea Dovizioso in sella alla Yamaha del team WithU. Per l'italiano, così come per Espargarò, un balzo importante in combinata, ma non tanto da consentirgli al momento di avere un posto diretto in Q2.

A migliorarsi, rispetto alla sessione della mattina, anche Franco Morbidelli, che chiude il pomeriggio col settimo tempo alle spalle di Bagnaia, Martìn e Alex Marquez. In combinata, oltre ai tre spunti segnalati, non cambia davvero nulla e la seconda finestra di libere di Portimao è servita solo a provare le gomme da bagnato e le sensazioni che i piloti avevano in sella alla moto in condizioni al limite. Ne sanno qualcosa le Ducati, con Pecco Bagnaia che ha chiuso sì 4°, ma protagonista di un'escursione sulla ghiaia che lo ha mandato su tutte le furie. Caduta anche per Zarco (12°) e Bezzecchi (16°), mentre prosegue il momento no sulla pioggia per Fabio Quartararo che chiude la sessione 13° e non si schioda dal 20° tempo in combinata.

Al momento sono virtualmente in Q2 Marc Marquez e Pol Espargarò, seguiti da Mir, Bezzecchi, Zarco, Oliveira, Vinales e le tre Ducati di Martìn, Bagnaia e Miller.