MotoGP Portogallo: Marc Marquez vola sul bagnato, sessione positiva per Ducati

MOTOGP PORTOGALLO

Lo spagnolo sfrutta al meglio la sessione bagnata per portarsi in testa alla classifica dei tempi

È di Marc Marquez il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP del Portogallo, quinta tappa stagionale della MotoGP. Lo spagnolo, che in sella alla sua Honda ha chiuso in 1:50.666, precede il connazionale Mir e la Ducati del team Mooney VR46 di Bezzecchi. Sessione influenzata dalla pioggia e dalla pista umida che ha visto Bagnaia e Miller, con le Ducati factory, chiudere in ottava e nona posizione. Bastianini, attuale leader del Mondiale, è solo 14°. Getty Images

Saranno due giorni complicati per i piloti della MotoGP, che proveranno le moto in setting da pioggia ma poi si troveranno a gareggiare in tutt'altre condizioni. Il venerdì del GP del Portogallo di Portimao si apre infatti con la pioggia e la pista umida, condizioni che premiano la Honda di Marc Marquez che gira più veloce di tutte portandosi in testa alla classifica dei tempi con un crono di 1:50.666. Il pilota spagnolo, reduce dal sesto posto di Austin dopo una rimonta super, vuole confermarsi anche sul circuito dell'Algarve, dando un chiaro segnale ai piloti in griglia sulla propria candidatura alla lotta per il titolo mondiale, e l'avvio del weekend non è di certo male. Staccando di oltre tre decimi Mir, che ha svoltato la propria sessione solo nel finale, il Cabroncito detta il passo e si mette avanti consapevole del fatto che il meteo ballerino del Portogallo potrà dare una griglia di partenza per il GP della domenica tutt'altro che scontata.

A sorprendere nelle condizioni di bagnato c'è anche la Ducati di Marco Bezzecchi, capace di chiudere terzo le prime libere con quattro decimi di svantaggio da Marquez e ben due di vantaggio dalla prima Desmosedici factory. È infatti solo ottavo Francesco Bagnaia, diviso dalla Mooney VR46 del "Bez" dalla Ducati Pramac di Zarco e Martìn (rispettivamente 4° e 7°), ma anche dalla KTM di Oliveira (5°) e dall'Aprilia di Maverick Vinales. Alle spalle del pilota italiano si piazza il compagno di box Jack Miller, che in top 10 precede il solo Alex Marquez.

Qualche problema per la KTM di Brad Binder, che chiude 11° davanti a Marini, così come per il leader del Mondiale Enea Bastianini. Il "Bestia", che Portimao la conosce bene e trova nella pista portoghese un circuito nelle sue corde, non va oltre il 14° tempo alle spalle del rookie Remy Gardner, ma ci sarà ancora tempo per lui per cercare di migliorarsi già dalla sessione del pomeriggio.

Male tutte le Yamaha, con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli che vanno a braccetto tra il 18 e 19° crono della mattina lusitana, mentre Dovizioso e Darryn Binder piazzano le loro M1 del team WithU al 22° e 24° posto della classifica cronometrica.