Yohanes Chiappinelli sarà impegnato domani 22 novembre nella Mezza Maratona di Milano, per quella che sarà la sua prima gara del 2026 in cui ha dovuto rinunciare a qualsiasi impegno agonistico a causa di un lungo infortunio, nell'ottica di riprendere quel percorso di crescita che l'aveva portato il 1° dicembre 2024 a realizzare il record italiano della maratona con il tempo di 2h05'24, poi superato da Iliass Aouani esattamente 15 mesi dopo, il 1° marzo di quest'anno a Tokyo con 2h04'26.