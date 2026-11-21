Yohanes Chiappinelli torna in gara nella mezza maratona di Milano
L'ex primatista italiano della maratona al rientro agonistico dopo quasi un anno a causa di un infortunio. In gara tra le donne Epis 3 settimane dopo la 42,195 di New Yorkdi Redazione Sprintnews
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Yohanes Chiappinelli sarà impegnato domani 22 novembre nella Mezza Maratona di Milano, per quella che sarà la sua prima gara del 2026 in cui ha dovuto rinunciare a qualsiasi impegno agonistico a causa di un lungo infortunio, nell'ottica di riprendere quel percorso di crescita che l'aveva portato il 1° dicembre 2024 a realizzare il record italiano della maratona con il tempo di 2h05'24, poi superato da Iliass Aouani esattamente 15 mesi dopo, il 1° marzo di quest'anno a Tokyo con 2h04'26.
Per il 29enne atleta senese di origini etiopi, sarà un test molto importante sulla strada della totale ripresa a distanza di quasi 12 mesi dall'ultima manifestazione disputata, gli Eurocross di Lagoa in Portogallo del 14 dicembre 2025, dove fu costretto al ritiro proprio per l'insorgere del problema fisico poi rivelatosi molto grave, mentre la sua ultima gara conclusa risale al 30 novembre precedente, il Cross Internazionale di Alcobendas in Spagna.
Chiappinelli si presenterà alla partenza con un accredito di 1h00'50 realizzato sempre a Valencia nell'ottobre 2024, un mese circa prima dell'impresa poi nella maratona da record, mentre il miglior tempo di iscrizione nella prova milanese, che si terrà su un tracciato notoriamente veloce in quanto totalmente piano e fatto di molti rettilinei lunghi, appartiene all’ugandese Oscar Chelimo che quest'anno ha corso in marzo nei 21,097 km di Lisbona in 1h00'12, ma attenzione anche ai suoi connazionali Alex Kiplangat e Titus Musau.
Dopo la mezza di Milano Chiappinelli dovrebbe poi essere impegnato nel prossimo fine settimana nel Cross Carsolina, il 29 Novembre a Trieste, al fine di garantirsi un posto in nazionale per i prossimi Eurocross di Belgrado il 13 dicembre.
Nella gara femminile occhi puntati su Giovanna Epis reduce dall'ottimo undicesimo posto solo tre settimane nella Maratona di New York, con la favorita d'obbligo rappresentata dalla keniana Regina Wambui Ndungu, che vanta un personale di 1h07'10 realizzato a Lisbona sempre nel 2026, ma attenzione anche alle sue connazionali Eva Cherono e Jedidah Jepkemoi Sang, ricordando come il miglior crono dell'azzurra sia di 1h10'15 realizzato a Crema nel 2022.
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