il lutto

Addio a Jorge Messi: scomparso a 68 anni il padre e la guida di Lionel

Il padre e agente del fuoriclasse argentino si è spento nella sua Rosario dopo una lunga malattia

08 Ago 2026 - 14:49
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Il mondo del calcio e l'Argentina piangono la scomparsa di Jorge Messi, padre e storico agente di Leo. L'imprenditore è deceduto nella serata di venerdì 7 agosto all'età di 68 anni in una clinica di Rosario, sua città natale, dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia che nell'ultimo periodo gli aveva impedito di seguire da vicino il figlio.

Un pilastro nella carriera di Leo

 La figura di Jorge Messi è indissolubilmente legata alla straordinaria ascesa calcistica di Leo. Non solo padre e capofamiglia – accanto alla moglie Celia Cuccittini e agli altri figli Rodrigo, Matías e María Sol – ma anche guida e punto di riferimento insostituibile fuori dal campo.

Fu proprio Jorge a lottare affinché il giovanissimo Leo ricevesse le cure ormonali necessarie per la crescita quando giocava nelle giovanili del Newell's Old Boys. Successivamente, prese la coraggiosa decisione di trasferirsi insieme a lui in Europa, scommettendo sul Barcellona e ponendo le basi per una delle carriere più iconiche della storia del calcio. Una presenza sempre discreta ma costante, che ha accompagnato ogni tappa chiave del campione, dai successi in blaugrana fino alle esperienze al Paris Saint-Germain e all'Inter Miami.

Negli ultimi tempi, le condizioni di salute di Jorge avevano tenuto in apprensione la famiglia, costretta a smentire notizie false circolate durante la Coppa del Mondo. Proprio in quel periodo, le lacrime versate in campo da Messi e le sue parole sui giorni difficili legati a situazioni personali avevano fatto intuire la delicatezza del momento vissuto dal numero 10 argentino.

Con la scomparsa di Jorge Messi, Leo e l'intera famiglia perdono la guida silenziosa che ha protetto e sostenuto il campione fin dai suoi primi passi, lasciando un vuoto profondo ma un'eredità di amore e dedizione che resterà per sempre nella storia del calcio.

Leggi anche
Lionel Messi

"Farò saltare in aria Messi": svelato il piano per un attentato alla Pulce agli ultimi Mondiali

papa messi
messi
morto

Ultimi video

01:14
Chivu sul mercato

Chivu sul mercato

01:44
Il pensiero di Fabregas

Il pensiero di Fabregas

01:40
Il poker dei "campioni"

Il poker dei "campioni"

01:48
Napoli, lavori in corso

Napoli, lavori in corso

01:41
Milan, test Chelsea

Milan, test Chelsea

00:42
MCH ARNALDI KO A MONTREAL 8/8 MCH

Arnaldi fuori a Montreal: eliminato da Griekspoor in rimonta

01:29
MCH BAYERN MONACO-ASTON VILLA MCH

Il Bayern batte 2-1 l'Aston Villa, in gol Kim e Luis Diaz

03:33
MCH MELBOURNE CITY-PALERMO MCH

Aspettando la Juve, il Palermo batte 2-0 il Melbourne City

02:23
Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan

Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan

01:33
Gattuso si gode Ratkov

Gattuso si gode Ratkov

02:09
Piccole star in serie A

Piccole star in serie A

01:45
Napoli, guarda che Lucca

Napoli, guarda che Lucca

01:30
Nkunku torna al gol

Nkunku torna al gol

01:34
Amorim non si nasconde

Amorim non si nasconde

02:30
Mastantuono fa impazzire

Fiorentina, ufficiale arrivo Mastantuono: "Colpo da sogno"

01:14
Chivu sul mercato

Chivu sul mercato

I più visti di Calcio

Leao, Pavard e non solo

Leao, Pavard e non solo

MCH GOL NAPOLI-OSASUNA 5/8 MCH

Napoli-Osasuna 2-1: gli highlights dell'amichevole

Leao contro tifoso turco

Leao contro tifoso turco

CLIP STUDIO ACCOMANDO SU ZIRKZEE-JUVE PER SITO/INFINITY 5/8 SRV

Accomando: "Dopo Kolo Muani e Alajbegovic, in attacco la Juve pensa a…"

RULLO/13 HL MILAN-INTER 5/8 SRV

Milan-Inter 1-1: gli highlights del derby di Perth

Ecco la Roma che verrà

Ecco la Roma che verrà

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:08
“Credo moltissimo in Riccardo Cassano”: chi è il 2008 che ha stregato Fabregas
11:43
Rowe: "Bologna, per te canterò Dalla! Tedesco? Con lui devi stare attento a..."
10:48
Juventus-Inter, le probabili formazioni: Alajbegovic dal 1', Gatti out. Iddrissou avanti su Bonny per affiancare Pio
Ismael Bennacer - niente riscatto del Marsiglia, ma De Zerbi vorrebbe rinnovare il prestito o averlo con uno sconto importante
10:41
Bennacer saluta il Milan e i suoi tifosi con un post sui social: "Non è finita..."
Gianni Infantino
09:21
Infantino sotto accusa, dall’Inghilterra: "Fece pagare dalla Uefa una super liquidazione per l'amante"