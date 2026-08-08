Addio a Jorge Messi: scomparso a 68 anni il padre e la guida di Lionel

Il mondo del calcio e l'Argentina piangono la scomparsa di Jorge Messi, padre e storico agente di Leo. L'imprenditore è deceduto nella serata di venerdì 7 agosto all'età di 68 anni in una clinica di Rosario, sua città natale, dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia che nell'ultimo periodo gli aveva impedito di seguire da vicino il figlio.
Un pilastro nella carriera di Leo
La figura di Jorge Messi è indissolubilmente legata alla straordinaria ascesa calcistica di Leo. Non solo padre e capofamiglia – accanto alla moglie Celia Cuccittini e agli altri figli Rodrigo, Matías e María Sol – ma anche guida e punto di riferimento insostituibile fuori dal campo.
Fu proprio Jorge a lottare affinché il giovanissimo Leo ricevesse le cure ormonali necessarie per la crescita quando giocava nelle giovanili del Newell's Old Boys. Successivamente, prese la coraggiosa decisione di trasferirsi insieme a lui in Europa, scommettendo sul Barcellona e ponendo le basi per una delle carriere più iconiche della storia del calcio. Una presenza sempre discreta ma costante, che ha accompagnato ogni tappa chiave del campione, dai successi in blaugrana fino alle esperienze al Paris Saint-Germain e all'Inter Miami.
Negli ultimi tempi, le condizioni di salute di Jorge avevano tenuto in apprensione la famiglia, costretta a smentire notizie false circolate durante la Coppa del Mondo. Proprio in quel periodo, le lacrime versate in campo da Messi e le sue parole sui giorni difficili legati a situazioni personali avevano fatto intuire la delicatezza del momento vissuto dal numero 10 argentino.
Con la scomparsa di Jorge Messi, Leo e l'intera famiglia perdono la guida silenziosa che ha protetto e sostenuto il campione fin dai suoi primi passi, lasciando un vuoto profondo ma un'eredità di amore e dedizione che resterà per sempre nella storia del calcio.