MotoGP, Morbidelli: "Vento fastidioso, problemi di grip". Bagnaia: "Si scivola molto"

Grazie ad una super prestazione nella seconda sessione di libere Franco Morbidelli balza in testa alla classifica combinata dei tempi del GP di Catalogna. Per il pilota romano, reduce dal bis di Misano dal doppio volto, tanta soddisfazione per il risultato ottenuto a Barcellona: "Siamo partiti bene, già questa mattina eravamo abbastanza veloci e abbiamo fatto subito le modifiche giuste per migliorare nel pomeriggio".

MotoGP, giornata di libere a Montmelò Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte