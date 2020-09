MotoGP Catalogna: fulmine Morbidelli in libere 2, Rossi nono

MOTOGP CATALOGNA

di

LUCA BUCCERI

Un super Franco Morbidelli, in sella alla sua Yamaha del team Petronas, è il pilota più veloce al termine della seconda sessione di libere del GP di Catalogna. Per il pilota italiano prestazione di altissimo livello con il crono che si è fermato su 1'39''789, a 109 millesimi da Zarco e 219 da Brad Binder. Quarto tempo del pomeriggio per Maverick Vinales, nono per Valentino Rossi che chiude alle spalle della Honda di Alex Marquez.

Applausi a scena aperta per Franco Morbidelli che nella seconda sessione di prove libere a Barcellona, nonostante il vento che ha infastidito i piloti in diversi punti del tracciato, è balzato in testa alla classifica combinata. Giro da urlo per Morbido che chiude in 1'39''789 spodestando di fatto il compagno di squadra Fabio Quartararo dal trono dei più veloci nel fine settimana di catalano, nonostante una caduta in curva 10 a metà sessione. Ancora una grande prestazione da parte della M1 del team Petronas che, dopo aver girato ad alti ritmi e velocità al mattino, si conferma come la moto da dover battere in quel di Montmelò in vista della gara di domenica.

Con 109 millesimi di ritardo conquista il secondo miglior crono di giornata Johann Zarco, alla ricerca di una prestazione super in terra iberica per cercare di convincere Ducati a scommettere su di lui come pilota ufficiale per la prossima stagione. Il francese chiude davanti a Binder, Vinales e Nakagami ridisegnando così la classifica generale dei tempi. Pomeriggio amaro e da dimenticare invece per Fabio Quartararo che col 14° tempo scivola al sesto posto in combinata.

Getty Images

In top 10, e dunque virtualmente in Q2,(6°),(7°) e(8°). Nono crono della seconda sessione di libere perche scivola al 10° in combinata, posto insediato daa soli 36 millesimi di secondo dal Dottore. Per Vale problemi di grip e doppio cambio moto che ha ritardato il time attack.

Delusione anche per la restante parte del team Ducati che, dopo il secondo tempo di Zarco, trova l'abisso in classifica. Miller chiude 11° con la Desmosedici del team Pramac, Dovizioso non va oltre il 18° tempo del pomeriggio (15° in combinata). Ventesimo tempo per Pecco Bagnaia che precede Rabat e Danilo Petrucci che chiude, suo malgrado, all'ultimo posto.

GP CATALOGNA, I RISULTATI DELLE LIBERE 2

LA CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI