MotoGP, mercato in fermento: accordo Viñales-Aprilia, Fernandez in Tech3 e Petrucci out

Il pilota spagnolo era tra i più ambiti sul mercato dopo il divorzio annunciato nelle scorse settimane con Yamaha

Il mercato piloti di MotoGP entra nel vivo e, tra ufficialità e accordi in dirittura di arrivo, prende sempre più forma l'organico per la stagione 2022. Accordo raggiunto tra Maverick Viñales e Aprilia, col pilota spagnolo che ha accettato di ridursi l'ingaggio per sposare la causa del team di Noale. Se una moto italiana esulta, un pilota invece viene "silurato": infatti Danilo Petrucci non sarà più un pilota del team KTM Tech3, che ha ufficializzato il rookie Raul Fernandez.

Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma l'accordo tra Viñales e Aprilia è arrivato nelle scorse ore e nei prossimi giorni verrà ratificato con le firme nero su bianco che suggelleranno il matrimonio. Accordo per una stagione e con contratto più "povero" rispetto a quello lasciato con Yamaha, segno di un Viñales determinato a sposare la causa Aprilia. Lo spagnolo, che ha esordito in MotoGP nella stagione 2015 con Suzuki, era tra i piloti più ambiti sul mercato dopo aver annunciato il divorzio da Yamaha. Con la casa di Iwata Viñales ha corso per cinque anni ottenendo per due volte la terza piazza mondiale, ma gli ultimi mesi travagliati e di tensione hanno portato il classe '96 ad ufficializzare l'addio prima dello stop estivo di questa stagione.

Situazione ben diversa invece per Danilo Petrucci che, dopo essere stato più volte rimbalzato da KTM per i colloqui per il rinnovo, ha appreso nelle scorse ore di essere fuori dal progetto. Il team satellite Tech3 ha infatti ufficializzato l'accordo per portare in top class Raul Fernandez, che con Remy Gardner andrà a completare la line up del team replicando la squadra KTM Ajo che si sta contendendo il titolo in Moto2. Delusione condivisibile per il pilota italiano, che vede chiudersi quasi definitivamente le porte della MotoGP e aprirsi, invece, quelle della Superbike dove potrebbe approdare la prossima stagione in sella a una Ducati.