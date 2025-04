MotoGP, ultimo controllo medico positivo per Martin: il Qatar è più vicino

L'appuntamento di Losail è tra due weekend, è dunque probabile che Martin effettui una nuova radiografia all'inizio della settimana prossima, per poi volare in Qatar con l'obiettivo di ricevere il "fit" da parte del dottor Charte per prendere parte almeno alla FP1. Dopodiché molto dipenderà anche dalle sue sensazioni in sella alla RS-GP. Il conto alla rovescia per il ritorno alle gare del madrileno è comunque cominciato.