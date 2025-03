Martin riassapora la MotoGP ad Austin, presente al COTA per il GP delle Americhe

Non sarà della battaglia, ma Jorge Martin torna ad assaporare il clima della MotoGP ad Austin. Il campione spagnolo, reduce dal doppio infortunio, è infatti presente al COTA dove si correrà la terza tappa del Motomondiale, ma non per salire in sella alla sua Aprilia. Martinator, non ancora al 100%, è tornato tra i colleghi, ma dovrà ancora vedere tutti correre, con Savadori che si accomoderà sulla "sua" RS-GP in vista del weekend americano.