MotoGP: Loris Capirossi diventa una "Legend"

12 Set 2026 - 16:01
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Loris Capirossi è ufficialmente una MotoGP Legend. Nel sabato di Misano, il CEO della MotoGP Carmelo Ezpeleta gli ha consegnato la medaglia di MotoGP Legend davanti alla sua famiglia, amici e colleghi. 328 gare in carriera per Capirossi, con 29 vittorie (8 in 125cc, 12 in 250cc e 9 in MotoGP) oltre a 99 podi, 41 pole position e tre titoli ed è anche il campione del mondo più giovane di sempre grazie al titolo iridato conquistato nel 1990 in 125cc all'età di 17 anni e 165 giorni. Pedro Acosta nel 2021 si è laureato campione del mondo all'età di 17 anni e 166 giorni, un solo giorno in più. Per oltre tre decenni, fino all'avvento di Acosta, Capirossi è stato l'ultimo a vincere il titolo mondiale all'esordio in 125cc/Moto3. Capirossi nel 2003 in Catalogna ha anche portato Ducati alla sua prima vittoria in MotoGP, nell'anno di esordio della Casa bolognese in top class. L'ultima vittoria di Ducati nel Campionato del Mondo fino a quel momento era stata quella di Mike Hailwood in 125cc nel GP dell'Ulster nel 1959.

Ha vinto con tre Case in MotoGP: Yamaha, Honda e Ducati, ed è uno dei cinque ad avercela fatta insieme a Mike Hailwood, Randy Mamola, Eddie Lawson e Maverick Viñales. Inoltre, è andato a podio con quattro Case: Honda, Yamaha, Ducati e Suzuki. I 17 anni e 49 giorni trascorsi tra la sua prima vittoria in 125cc nel GP di Gran Bretagna nel 1990, e l'ultima, in MotoGP nel GP del Giappone 2007, lo rendono il secondo pilota per longevità in termini di successi, alle spalle del solo Valentino Rossi (20 anni e 311 giorni). Capirossi si è ritirato alla fine del 2011 a Valencia con 328 presenze nell'arco di 22 stagioni (1990-2011). Il suo iconico numero 65 è stato ritirato dalla MotoGP nel 2016. Ora è rappresentante della MotoGP in Direzione Gara e continua ad avere un ruolo chiave nel Campionato. È anche una delle personalità più carismatiche del paddock e uno dei più amati.

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