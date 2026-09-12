MotoGP: Loris Capirossi diventa una "Legend"

Ha vinto con tre Case in MotoGP: Yamaha, Honda e Ducati, ed è uno dei cinque ad avercela fatta insieme a Mike Hailwood, Randy Mamola, Eddie Lawson e Maverick Viñales. Inoltre, è andato a podio con quattro Case: Honda, Yamaha, Ducati e Suzuki. I 17 anni e 49 giorni trascorsi tra la sua prima vittoria in 125cc nel GP di Gran Bretagna nel 1990, e l'ultima, in MotoGP nel GP del Giappone 2007, lo rendono il secondo pilota per longevità in termini di successi, alle spalle del solo Valentino Rossi (20 anni e 311 giorni). Capirossi si è ritirato alla fine del 2011 a Valencia con 328 presenze nell'arco di 22 stagioni (1990-2011). Il suo iconico numero 65 è stato ritirato dalla MotoGP nel 2016. Ora è rappresentante della MotoGP in Direzione Gara e continua ad avere un ruolo chiave nel Campionato. È anche una delle personalità più carismatiche del paddock e uno dei più amati.