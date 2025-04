MotoGP Spagna, Marquez: "Giornata difficile, è Alex il più veloce"

Per tutta risposta Alex dimostra di non accontentarsi del migior tempo: "La caduta? Ho un piccolo infortunio al braccio, ma niente di preoccupante. So perché sono caduto, non ho trovato subito il limite. Venivamo da piste larghe e ad alta velocità, quella di Jerez è stretta e lenta. Devo essere un po' più calmo e preciso, perché la velocità c'è. Quando sbagli quello che vuoi fare è tornare in pista ed essere subito veloce, è quello che ho fatto. Mi sono messo subito dietro a Marc perché ci sono alcune curve in cui lui va veramente forte ed è importante capire come. È sempre bello vederlo guidare".