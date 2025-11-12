MotoGP, Marquez e il rapporto con Rossi: "Lui non ha bisogno di me. Io non ho bisogno di lui"

Marquez e Rossi si sono incrociati al GP d'Austria e non si sono nemmeno guardati in faccia. "Non ci siamo più rivisti, ci siamo incrociati un paio di volte nel paddock, mi pare - ha aggiunto Marquez che non ha voluto aggiungere nulla sull'incidente in Malesia di 10 anni fa, in cui il pilota pesarese gli diede un calcio - È successo in Austria, ma niente. Non senti niente. Ci saluteremo cordialmente? Beh, no, non posso mentirti. Ognuno si fa i fatti suoi. Lui non ha bisogno di me. Io non ho bisogno di lui. Ma il motociclismo ha bisogno di entrambi. C'è gente che dice che non mi ha preso a calci? Come ho detto: chi lo vede, lo vede. Non c'è altro da dire. Abbiamo visto tutti quelle immagini mille volte".