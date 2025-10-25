MotoGP, dieci anni fa lo scontro Rossi-Marquez a Sepang: le frasi inedite di Valentino

Esattamente dieci anni fa, il 25 ottobre 2015, il circuito di Sepang fu il palcoscenico della gara più discussa e iconica nella storia della MotoGP. Fu il giorno in cui il dualismo tra Valentino Rossi e Marc Marquez tocco l'apice, costando al "Dottore" il sogno del 10° titolo mondiale, che finì nelle mani del compagno di squadra Jorge Lorenzo.